PS Plus Collection für PS5 funktioniert auch auf PS4 - mit einem Trick

Mit der PS Plus Collection erhalten Mitglieder des kostenpflichtigen Service zum Launch der PS5 bekanntlich eine Auswahl an 20 PS4-Hits. Im Vorfeld hieß es seitens Sony, dass diese Sammlung nur Besitzer*innen der PS5 zuteil wird. Wie sich nun aber herausstellt, lassen sich alle 20 Spiele auch auf die PS4 herunterladen und dort spielen – mit einem kleinen Trick.

So könnt ihr die Spiele der PS Plus Collection auf eure PS4 laden

Entsprechenden Kniff hat Reddit-Mitglied Shiv4mmm herausgefunden. GamePro hat diesen Trick mithilfe der redaktionseigenen PS5 ausprobiert: Er funktioniert tatsächlich.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ihr Zugang zu einer PS5 habt, etwa durch eine Freundin/einen Freund.

Loggt euch auf einer PS5 mit eurem Account ein, den ihr auch auf eurer PS4 nutzt (oder bittet eine vertrauenswürdige Person mit einer PS5 darum, sich auf der Next Gen-Konsole mit eurem eigenen Account einzuloggen)

Geht auf der PS5 in die PS Plus-Sektion über die UI oder in den PS Store und dann auf "Abonnements" und wählt die PS Plus Collection an: Die Spiele, die ihr haben wollt, könnt ihr von dort aus in eure Bibliothek ziehen

Da die Bibliothek an euren PSN-Account und nicht an eine bestimmte Konsole gekoppelt ist, findet ihr eure ausgewählten Spiele aus der PS Plus Collection auch in eurer PS4-Spielebibliothek wieder.

Von der Bibliothek aus könnt ihr die Titel aus der Collection auf eure PS4 herunterladen und – natürlich –spielen. Auch die Spielbarkeit hat GamePro getestet: Wir haben probeweise Ratchet & Clank über die PS5 zur Bibliothek hinzugefügt, auf der PS4 heruntergeladen und dort gestartet.

Alle Spiele der PS Plus Collection

Welche Spiele sind in der PS Plus Collection enthalten? Hier die Komplette Liste:

Die PS Plus Collection ist zum Launch der PS5 am 19. November 2020 erhältlich. In den USA ist die Konsole heute erschienen, weshalb besagter Reddit-User diesen kleinen PS Plus-Kniff herausfinden konnte.

Werdet ihr von diesem Trick Gebrauch machen?