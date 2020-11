Die PlayStation 5 bietet zum Launch zwar nicht das allergrößte Lineup, versorgt Spieler*innen jedoch mit der PS Plus Collection. In dieser sind 20 Titel der vergangenen PS4-Ära vorhanden, darunter Kracher wie God of War, Persona 5 und Bloodborne. Theoretisch könnten sich zu den 20 Titeln noch weitere gesellen, doch wie Sonys CEO Jim Ryan nun in einem Interview mit der GQ verriet, ist sich Sony gar nicht sicher, ob noch weitere Titel der PS Plus Collection hinzugefügt werden sollen.

Die Nutzer entscheiden über die Erweiterung der PS Plus Collection

Keine neuen Titel für die Zukunft? Zunächst möchte Sony analysieren, wie die PS Plus Collection von Spieler*innen angenommen wird, bevor weitere Titel hinzugefügt werden. So hängt es von der Benutzung ab, ob Sony sich weiterhin der PS Plus Collection annimmt. Die Vorteile der PS Plus Collection sind laut Ryan eindeutig:

"Nun, wir werden warten und sehen, wie die Welt die PS Plus Collection annimmt. Zum Beispiel, welche Spiele wie oft gespielt werden. Vorher treffen wir keine Entscheidung über die Erweiterung der PS Plus Collection. Wir denken, dass die PS Plus Collection ein großartiger Erwerb für Nutzer ist. Wenn du noch nie eine PS4 hattest und eine PS5 kaufst, bekommst du im Grunde genommen eine PS4, oder?"

Alle 20 Spiele der PS Plus Collection für PS5

Ob die bisherige Auswahl an PS4-Titeln der PS Plus Collection die Konsole ersetzen kann, das steht für Jim Ryan außer Frage. Falls ihr euch nicht mehr sicher seid, welche Titel überhaupt Teil der PS Plus Collection sind, haben wir hier für euch eine kleine Übersicht aller Titel erstellt:

Was außerdem für PS Plus-User*innen interessant ist

