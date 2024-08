PS4- und PS5-Häuser: Diese Wolkenkratzer erinnern frappierend an das Konsolen-Design

Nein, hier seht ihr natürlich nicht die Häuser, sondern die PS5 und die PS4 in ihren neusten Versionen.

Designer lassen sich manchmal von denselben Dingen inspirieren und beeinflussen sich natürlich auch gegenseitig. So oder so ähnlich dürfte es dazu gekommen sein, dass im Internet gleich zwei Häuser für Belustigung sorgen, die stark an den Look der PS5 und der PS4 erinnern. Es handelt sich dabei um zwei Wolkenkratzer, die den Konsolen wirklich sehr ähnlich sehen.

Dürfen wir vorstellen? Der PS4-Wolkenkratzer!

Alle, die eine PS4 zuhause stehen haben oder hatten, dürften sich beim Anblick dieses Gebäudes an ihre Geräte erinnert fühlen. Die klobige Struktur und die größere Aussparung samt der allgemeinen Form reichen dafür schon völlig aus.

Oder findet ihr etwa, das Haus hier sieht nicht wie die PS4 aus?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dieser Beitrag hier stammt von einer Person, die den PS4-Wolkenkratzer zum ersten Mal im Leben sieht. Aber selbstverständlich kennen das Gebäude viele Sony-Fans, vor allem diejenigen, die aus Boston und der Umgebung der Stadt stammen. Genau dort ist das PS4-Hochhaus nämlich zu finden.

Die Scherze rund um das Gebäude schreiben sich quasi von allein. Insbesondere die Vorstellung, wie es wohl klingen würde, wenn dieses Haus ähnlich laut wäre wie die PS4, kommen gleich mehrfach zur Geltung. Und nein, bisher hat wohl auch noch niemand versucht, eine irrwitzig große Disk einzulegen.

Aber das war noch nicht alles: Hier seht ihr den PS5-Wolkenkratzer

Selbstverständlich gibt es nicht nur ein Haus, das wie die PS4 aussieht, sondern auch noch einen Wolkenkratzer, dessen Design stark an den Look der PS5-Konsole erinnert. Ihr könnt es hier in diesem Reddit-Beitrag bewundern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zugegeben: Die Farben und Proportionen passen nicht ganz perfekt, aber das macht nichts. Die Ähnlichkeit dieses Wolkenkratzers zur PS5 ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Insbesondere der obere Abschnitt erinnert selbstverständlich an die beiden Seiten-Plates der Konsole.

Berechtigte Frage: Ein Kommentar sorgt sich direkt darum, ob die gigantische Konsole denn nicht Gefahr läuft, zu überhitzen, wenn sie den ganzen Tag so im direkten Sonnenlicht steht? Wir würden das jedenfalls nicht empfehlen, mit eurer Konsole zu machen, aber bei diesem Hochhaus wurde das bestimmt mitbedacht.

Freut ihr euch, dass eure Konsolen kleiner sind? Habt ihr vielleicht auch schon mal ein Gebäude gesehen, dass wie eine PlayStation aussieht?