Einige der besten PS5 & PS4-Spiele gibt's bei Amazon gerade zum halben Preis - und Elden Ring ist nur ein Highlight davon!

Amazon startet mit den Oster-Angeboten ein weiteres Deal-Event, bei dem ähnlich wie beim Prime Day alle Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen sollen. Die Amazon Osterangebote finden vom 20. bis 25. März statt und bieten Deals aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel auch verschiedene PS5- und PS4-Spiele.

10 PS5- und PS4-Hits im Amazon-Angebot

Mein persönlicher Favorit: Elden Ring für die PS5

Elden Ring ist eines der besten Spiele des Jahres 2022 und hat im GamePro Test eindrucksvolle 94 Punkte abgestaubt. Das Studio From Software hat das Spielprinzip und den düsteren Look seiner berühmten Dark Souls-Spiele genommen und in eine riesige Open World verpflanzt, die wie gewohnt durch ihr hervorragendes, oftmals morbides Artdesign beeindruckt.

Die Welt von Elden Ring kann nicht nur wunderschön sein, sondern auch tödlich.

Die offene Spielwelt von Elden Ring bietet nicht nur mehr Freiheiten bei der Erkundung der zahlreichen versteckten Geheimnisse, sondern verändert auch die Spielbalance. Die Kämpfe sind zwar gewohnt knackig, doch die Möglichkeit jederzeit andere Orte aufzusuchen und sich weiterzuentwickeln, wenn man einen Bosskampf nicht besteht, erspart viel Frust.

Darüber hinaus erlaubt Elden Ring trotz seiner packenden Nahkämpfe auch alternative Spielstile, wie zum Beispiel das Bekämpfen von Gegnern aus der Ferne mit Magie. In den rund 100 Stunden Spielzeit gibt es ausreichend Gelegenheit, die vielfältigen Spielmechaniken auszuprobieren und einen eigenen Spielstil zu entwickeln.

Am 21. Juni 2024 soll übrigens die Erweiterung Shadow of the Erdtree erscheinen. Bei Amazon könnt ihr bereits die Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition vorbestellen, die sowohl das Hauptspiel als auch den DLC enthält.

Amazon-Oster-Angebote 2024

Vom 20. bis 25. März laufen die Oster-Angebote bei Amazon.