PS5: Kleiner Kniff macht die Reinigung viel einfacher

Wer die lauten Lüfter der PlayStation 4 kennt, die durch angesammelten Staub noch mehr auf Hochtouren laufen, der wird sich über die folgende Nachricht freuen. Die PlayStation 5 ist ersten Berichten nach nicht nur deutlich leiser als die PS4, sondern lässt sich auch einfacher reinigen, was wiederum Hitze und lauten Lüftern vorbeugt. Das offizielle Teardown-Video von Sony, indem die neue Konsole Stück für Stück auseinandergenommen wird, offenbart ein paar praktische Löcher, die als "Staubfänger" fungieren.

Kleine Löcher mit großer Wirkung

Ohne die Erklärung im Teardown-Video wäre es in dem sauberen Zustand wohl gar nicht so offensichtlich, aber die Löcher unterhalb der Seitenplatten fangen gezielt Staub ein, die von den Lüftern in das System gesogen werden. Diese können wir dann ganz einfach absaugen und schon ist die PS5 vom Großteil des Staubes befreit. Das schont auf Dauer nicht nur unsere Nerven, da der Staub die Auslastung der Lüfter hörbar erhöhen kann, sondern soll auch die Lebensdauer der Konsole verlängern.

Am Ende des Videos weist Sony humorvoll mit einem Haftungsausschluss daraufhin, dass "der Staubfänger nicht garantiert, dass die Hardware einstaubt". Soll heißen: Staubt regelmäßig eure Bude ab. Wirklich ein sehr guter Tipp!

Um die PS5 vom Staub zu befreien, müssen wir demnach nur die Seitenplatten entfernen, was an sich recht einfach funktioniert:

Noch mehr interessante PS5-Details

Das offizielle Teardown-Video gibt natürlich noch weitere Interessante Einblicke in die PS5. Es zeigt nicht nur, wie wir die Seitenplatten entfernen und was sich darunter befindet, sondern offenbart auch mehr zur Speichererweiterung und wie der Standfuß der Konsole funktioniert:

Was haltet ihr von dieser Staubfänger-Funktion? Glaubt ihr, dass es in der Praxis wirklich so gut funktioniert?