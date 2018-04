Die PS5 kommt irgendwann. Das steht fest. Nur über den Zeitpunkt, kann aktuell nur spekuliert werden. Vor einigen Tagen berichteten wir von einem Leak von SemiAccurate, der bereits PS5-Hardware-Specs durchs Netz streute und den Release des PS4-Nachfolgers Ende 2018 oder Anfang 2019 für ansetzte.

PlayStation 5

Patent macht Hoffnung auf Abwärtskompatibilität

Launch der PlayStation 5 "voraussichtlich 2020"

Während wir selbst diesen recht frühen Release-Zeitraum als unrealistisch einstuften, hat Wccftech daraufhin bei Michael Pachter nachgefragt. Und die Meinung des bekannten Wedbush-Analysten hat sich seit September 2017 nicht geändert: Die PS5 erscheint voraussichtlich im Jahr 2020.

Ein Release im Jahr 2019 hingegen hält Pachter für unwahrscheinlich. Zu 25 Prozent komme die PS5 2019 auf den Markt, zu 75 Prozent 2020, berichtet der Analyst gegenüber Wccftech.

Der Launch der PS5 in frühestens zwei Jahren erscheint auch aus unserer Sicht sinnvoll. Schließlich hat die PS4 erst fünf Jahre auf dem Buckel, die technisch verbesserte PS4 Pro sogar erst zwei. Mit The Last of Us: Part 2, Days Gone und Death Stranding erwarten uns zudem große Exklusivtitel, die frühestens 2019 für die aktuelle Sony-Konsole auf den Markt kommen.

Wann ist eurer Meinung nach der richtige Zeitpunkt für die Markteinführung der PS5?