Das härteste PS5-Rennspiel im Angebot: Mehr Zerstörung bekommt ihr nirgendwo!

Ihr wollt ein PS5-Rennspiel, in dem es so richtig zur Sache geht und derjenige gewinnt, dessen Wagen am Ende nicht in so viele Einzelteile zerlegt ist, dass er mit einem Besen von der Strecke gekehrt werden kann? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei Amazon gibt es jetzt Wreckfest in seiner technisch verbesserten PS5-Version zum Schnäppchenpreis!

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Falls ihr dort zu spät kommen solltet, könnt ihr euch den chaotischen Racer derzeit genauso günstig auch bei MediaMarkt sichern.

Die Nr. 1 in Sachen Zerstörung: Warum Wreckfest etwas Besonderes ist

Wie der Name schon sagt, dreht sich in Wreckfest alles um Crashes und Zerstörung: Das Action-Rennspiel glänzt durch eine spektakuläre, detaillierte Schadenssimulation. In keinem anderen noch halbwegs realistischen Racer auf PS5 werden Auto so kunstvoll zerlegt und wie kleine Blechdosen zusammengequetscht. Selbst Rennspiele mit viel größerem Entwicklungsbudget können da nicht mithalten!

Dafür gibt es einen Grund: Die meisten großen AAA-Rennspielreihen wie Gran Turismo, Need for Speed oder Forza Horizon wollen ihren Fans lizenzierte Autos bieten, die sie aus der Realität kennen. Die Hersteller dieser Autos sehen es aber nicht gerne, wenn ihre besten Wagen in einem Spiel zerquetscht werden wie ein Papierflieger in einer Müllpresse. Dieser Anblick ist schließlich keine gute Werbung für Unternehmen, die ihren Kunden*innen Sicherheit versprechen wollen.

Wreckfest ist ganz darauf angelegt, Szenen wie diese hier zu provozieren.

Bei Wreckfest müsst ihr auf diese Lizenzen verzichten und bekommt nur Fantasiemarken, dafür aber eben auch pure, exzessive Zerstörung. Selbst in den gewöhnlichen Rennen scheinen die Kurse mit ihren Kreuzungen und dem gelegentlichen Gegenverkehr auf Massenkarambolagen angelegt zu sein. Daneben gibt es noch Destruction Derbys mit Modi wie Deathmatch und Last Man Standing, die sich ganz aufs effektive Zerlegen der Gegner konzentrieren.

Das härteste PS5-Rennspiel, aber auch das beste?

Wreckfest ist ein sehr gutes Rennspiel, das sich insbesondere bei der Fahrphysik hervorragend schlägt und die realistische Simulation der Wagen ernster nimmt, als man es von einer solchen Zerstörungsorgie erwarten könnte. Das beste PS5-Rennspiel ist es aber natürlich trotzdem nicht.

Wreckest ist durchaus eine anspruchsvolle Rennsimulation, mit der Produktionsqualität eines Gran Turismo 7 kann es aber nicht mithalten.

Mit dem Genre-Primus Gran Turismo 7 kann Wreckfest sowohl beim Umfang als auch bei der Präsentation nicht ansatzweise mithalten, daran ändert auch die aufgehübschte PS5-Version nichts. Nur hat Gran Turismo 7 eben keine so spektakulären Crashes zu bieten. Wenn ihr euch also nicht mit ein paar Beulen und Kratzern im Lack zufriedengeben, sondern Schaden ordentlich simuliert sehen wollt, findet ihr nichts Besseres, erst recht nicht für den derzeitigen Preis von 14,99€:

