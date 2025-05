PS5-Rennspielhit im Angebot: Große Open World, über 140 Wagen und mehr Speed, als die Polizei erlaubt!

Wer Straßenrennen in der Großstadt mag, sollte dieses Open-World-Rennspiel für PS5 unbedingt noch nachholen.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein AAA-Rennspiel für PS5 mit großer Open World, das euch spektakuläre Verfolgungsjagden mit der Polizei bietet, im Angebot abstauben! Im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store kommt ihr hier 75 Prozent günstiger weg. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist, also könnte sich der Preis jederzeit wieder ändern. Hier findet ihr das Angebot:

Straßenrennen in amerikanischer Großstadt: Das bietet der Rennspiel-Hit für PS5

1:28 Need for Speed Unbound - Trailer stellt Volume 2 mit neuen Inhalten vor

Autoplay

Es geht hier um Need for Speed Unbound, den jüngsten Teil der berühmten Rennspielreihe. Wie seine Vorgänger ist auch dieser keine authentische Simulation, sondern ein Fun Racer, dem es mehr um halsbrecherische Geschwindigkeit als um Realismus geht. Dennoch ist der Anspruch im Vergleich zu den meisten alten Serienteilen gestiegen, denn es kommt erneut die schon bei NfS Heat stark verbesserte Gegner-KI zum Einsatz.

Gerade in den spannenden Verfolgungsjagden mit der Polizei bietet Need for Speed Unbound einen fordernden Schwierigkeitsgrad. Wenn wir eine hohe Fahndungsstufe erreichen, erweisen sich die Cops als erstaunlich hartnäckig. Ebenfalls anspruchsvoll geht es beim Tuning zu: Neben der Aufrüstung der 143 Wagen mit neuen Motoren, Kraftstoffsystemen, Turboladern und verschiedenen Spezial-Items ist auch die umfangreiche optische Anpassung möglich.

Häufig seid ihr in Need for Speed Unbound in der Großstadt zwischen Wolkenkratzern unterwegs, es gibt aber auch Rennen draußen in der Natur.

Die Open World schickt uns diesmal in eine an Chicago angelehnte amerikanische Großstadt namens Lakeshore City. Neben Rennen in den urbanen Straßenschluchten werden dabei auch kurvenreiche Strecken in den Bergen und Wäldern des Umlands geboten. Mit dem kürzlich auch für PS5 erschienenen Forza Horizon 5 kann die Spielwelt von Need for Speed Unbound zwar nicht ganz mithalten, aber sie wirkt dennoch glaubhaft und abwechslungsreich.

Zudem hebt sich NfS Unbound sowohl beim Szenario als auch spielerisch so weit von seinen beiden größten Konkurrenten Forza Horizon 5 und The Crew Motorfest ab, dass es sich für Fans von Open-World-Rennspielen ohnehin lohnt, alle drei zu besitzen. Zum jetzigen Angebotspreis von 19,99€ für die PS5-Version (Preis im PS Store: 79,99€) lohnt sich die Reise nach Lakeshore City jedenfalls zweifellos.