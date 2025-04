PS5-Rennspielhit im Angebot: Eine schönere Open World findet ihr auf der Konsole nirgendwo!

Wenn ihr auf der Suche nach einem Open-World-Rennspiel für PS5 seid, ist dieses Angebot die beste Wahl.

Ihr sucht nach einem tollen Open-World-Rennspiel für die PlayStation 5? Dann ist die Auswahl zugegebenermaßen nicht allzu groß. Es gibt jedoch immerhin ein PS5-Rennspiel, das euch nicht nur einen gigantischen Fuhrpark, sondern auch eine wunderschöne Spielwelt mit eindrucksvollen und abwechslungsreichen Landschaften bietet, und dieses bekommt ihr aktuell bei Amazon günstig im Angebot:

Wie lange der Deal dauert, verrät Amazon übrigens nicht. Er könnte also jederzeit wieder enden.

700 Fahrzeuge & eine wunderschöne Open World: Das bietet der PS5-Rennspielhit

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

Es geht hier um The Crew Motorfest, das euch an einem riesigen Motorsportfestival auf O’ahu, einer der größten Inseln Hawaiis, teilnehmen lässt. Hier rast ihr an Stränden entlang, durch dichte Wälder, vorbei an Vulkanen und über die Straßen von Hawaiis Hauptstadt Honolulu. Inzwischen ist durch ein kostenloses Update mit Maui sogar noch eine zweite Insel hinzugekommen, die unter anderem spannende Gebirgsstrecken bietet.

Auch der Fuhrpark ist durch das Update noch einmal größer geworden: Insgesamt stehen euch nun über 700 Vehikel zur Verfügung. Bei den Autos reicht die Auswahl von Oldtimern bis hin zu Formel-1-Rennwagen. The Crew Motorfest bietet aber auch Rennen mit Quads, Motorrädern, Motorbooten und sogar mit Flugzeugen! Letzteres ist schon allein deshalb ein großer Gewinn, weil wir so die wunderschöne Landschaft aus der Luft genießen können.

Allein schon die atemberaubenden Landschaften und das Urlaubsfeeling können den derzeitigen Preis von The Crew Motorfest wert sein.

Wenn es um Realismus geht, ist The Crew Motorfest hingegen nicht die Speerspitze der PS5-Rennspiele. Wer eine akkurate Rennsportsimulation haben möchte, sollte nach wie vor lieber zum Genrekönig Gran Turismo 7 greifen. Dafür ist The Crew Motorfest genau das richtige Rennspiel für all jene unter euch, die möglichst viel Abwechslung und eine große Open World wollen, die richtiges Urlaubs-Feeling bietet.

Ein Rennspiel mit einer besseren offenen Spielwelt werdet ihr auf der PS5 jedenfalls kaum finden. Need for Speed Unbound kann in gerade dieser Hinsicht nicht mithalten und ansonsten gibt es kaum Konkurrenz. Wer nach einer PS5-Alternative zu Forza Horizon sucht, ist deshalb bei The Crew Motorfest am besten aufgehoben und macht zum aktuellen Preis von 19,99€ sicher nichts verkehrt: