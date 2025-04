PS5-Update: Sony bringt PS1-, PS2-, PS3- und PS4-Themes dauerhaft zurück - Gratis-Download kommt noch diese Woche

Sony bringt die beliebten Themes zurück.

Zum 30-jährigen PlayStation-Jubiläum hatte Sony eine besondere Überraschung für Spieler*innen die bisher Themes vermissten; vor allem, für diejenigen, die schon seit mehreren Konsolengenerationen dabei sind.

Mit einem kostenlosen Update brachte Sony nostalgische Themen passend zu früheren Konsolen und eine altbekannte Bootsequenz auf die PS5. Das Problem an der Sache war nur: Sie waren nur für kurze Zeit verfügbar, bevor sie wieder entfernt wurden, zum großen Frust vieler Fans - uns eingeschlossen. Sony hat jedoch auf die Communitywünsche reagiert und bringt das ganze Paket zurück, und zwar schon ganz bald.

Retro-Themen und PS1-Bootsequenz kehren auf die PS5 zurück

Welche Themen und um welche Bootsequenz geht es? PS1-, PS2-, PS3-, PS4-Theme sowie Jubiläums-Thema und PS1-Bootsequenz

PS1-, PS2-, PS3-, PS4-Theme sowie Jubiläums-Thema und PS1-Bootsequenz Wann kehren die Themes zurück? Schon morgen, am 24. April 2025 (via PlayStationBlog)

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Die Themes und die Bootsequenz sind Teil eines ganz normalen System-Updates. Ihr könnt euch dieses natürlich wie gewohnt kostenlos herunterladen. Mir wird damit, genau wie vielen anderen Fans, ein persönlicher Wunsch erfüllt:

Die Themen sind im Januar verschwunden, Sony kündigte aber bereits an, sie wieder zurückbringen zu wollen. Rund drei Monate später ist es nun so weit.

Im neuen Systemupdate stecken aber noch weitere Änderungen, wie Sony bereits verraten hat. So kommt gleichzeitig auch ein Feature namens "Audio Focus", mit dem ihr bestimmte Presets nutzen könnt, um unterschiedliche Sounds zu verstärken, was sich vor allem unter dem Kopfhörer bemerkbar machen soll.

Es verstärkt tief- oder hochfrequenten Geräusche, die sich im Falle von Ersterem beispielsweise auf Schrittgeräusche, metallische Geräusche oder im Fall von Letzterem auf Motorengeräusche oder ähnliches auswirken können.

Natürlich erfahrt ihr morgen von uns, wann es so weit ist und was dann ganz genau alles im Update steckt. Schaut also vorbei!

Aber jetzt verratet uns doch erst mal, ob die Rückkehr der Themes und der Bootsequenz auch für euch Grund zur Freude sind. Welches Thema habt ihr am liebsten verwendet? Habt ir auch die Bootsequenz genutzt?