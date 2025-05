PS5-Rollenspiel 83% günstiger im Angebot: Dieses große Fantasy-Abenteuer ist jetzt ein echtes Schnäppchen!

In diesem PS5-Rollenspiel kämpft ihr euch mit Science-Fiction-Ausrüstung durch eine mittelalterliche Fantasy-Welt.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Rollenspiel mit weitgehend offener Spielwelt zum Schnäppchenpreis sichern. Für die PS5-Version des Abenteuers, das Fantasy mit Science Fiction vermischt, zahlt ihr jetzt nur noch schlappe 11,99€ und somit bekommt es somit rund 83 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Hier findet ihr den Deal:

Obwohl das Spiel bereits zweieinhalb Jahre alt ist, handelt es sich dabei um einen hervorragenden Preis. Zum Vergleich: Im PlayStation Store gibt es das RPG gerade ebenfalls im Sale, dort kostet es mit 60% Rabatt aber noch immer 27,99€. Amazon verrät wie üblich nicht, wie lange das Angebot dauert. Ihr müsst also damit rechnen, dass es jederzeit wieder enden kann.

Fantasy, Science Fiction und freies Fliegen: Das bietet das günstige PS5-Rollenspiel

Star Ocean: The Divine Force bietet eine große und weitgehend offene Welt, die ihr durch eure Flugfähigkeiten sehr frei erkunden könnt.

Es geht hier um Star Ocean: The Divine Force, den jüngsten Teil der altehrwürdigen, 1996 gestarteten Rollenspielreihe, wenn man von dem sehr gelungenen Remake Star Ocean: The Second Story R aus 2023 absieht. Falls ihr bislang noch kein Star Ocean gespielt habt, braucht ihr euch aber keine Sorgen zu machen, denn The Divine Force erzählt eine komplett eigenständige Geschichte, die kein Vorwissen von euch verlangt.

Die Story dreht sich um einen Weltraumhändler, der auf einem fremden Planeten mit einer mittelalterlichen Gesellschaft notlanden muss. Dort trifft er auf eine Prinzessin und hilft dabei, ihr Reich gegen das feindliche Imperium zu verteidigen, während sie ihm hilft, seine auf dem Planeten verstreuten Crewmitglieder wiederzufinden. Ihr könnt entweder den Händler oder die Prinzessin spielen.

JRPG-typisch sammelt ihr eine Party aus schrägen und sympathischen Charakteren um euch und begebt euch auf ein großes Abenteuer. Dabei erforscht ihr eine große, weitgehend offene Welt, die Städte mit gigantischen Bauwerken ebenso bietet wie idyllische Wiesen und Wälder oder riesige Gebirge. Das Besondere dabei: In Star Ocean: The Divine Force könnt ihr frei durch die Luft fliegen und somit wirklich jeden Ort erreichen, den ihr sehen könnt!

2:30 Star Ocean: The Divine Force - Trailer zeigt neuen Teil der Action-RPG-Reihe

Autoplay

Das temporeiche Echtzeitkampfsystem wurde im Vergleich zu den Vorgängern noch einmal deutlich überarbeitet und erlaubt nun schnelles und einfacheres Kombinieren verschiedener Angriffsarten. Obwohl Star Ocean: The Divine Force ansonsten technisch etwas angestaubt wirkt, werden die Kämpfe mit einem wahren Effektfeuerwerk in Szene gesetzt. Zudem fängt das Rollenspiel durch kreatives Artdesign und schicke Architektur auf, was seinen Texturen an Detailreichtum fehlt.

Unabhängig vom Schauwert fasziniert die Welt aber schon allein durch ihre Mischung aus Mittelalter-Fantasy und hoch technisierter Science Fiction sowie durch die Charaktere, die aus völlig verschiedenen Welten stammen, was immer wieder zu witzigen Dialogen führt. Allein das sorgt schon für viel Unterhaltung während der etwa 40 Spielstunden umfassenden Kampagne.