PS5-Rollenspiel im Angebot: Trotz Top-Bewertungen und bildhübscher Spielwelt habt ihr diesen Hit bestimmt übersehen!

Dieses jetzt günstige PS5-Rollenspiel beeindruckt nicht zuletzt durch seine atmosphärische Welt.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade ein Action-Rollenspiel für PS5 günstig im Angebot schnappen, das zwar mit 87 Punkten auf Metacritic weltweit hohe Wertungen kassiert, jedoch zumindest hierzulande dennoch nicht allzu viel Aufsehen erregt hat. Falls auch ihr es bislang verpasst haben solltet, könnt ihr es jetzt zum günstigen Preis von 19,99€ (Release-Preis: 69,99€) nachholen. Hier kommt ihr zum Deal:

Übrigens bekommt ihr das RPG momentan bei Amazon genauso günstig, allerdings nur in der PS4-Version mit PS5-Upgrade, von der bereits nur noch wenige Exemplare verfügbar sind.

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr euch bei MediaMarkt gerade noch viele weitere PS5-Hits günstig sichern. Dort läuft jetzt nämlich ein großer Gaming-Sale, durch den ihr drei Spiele für nur 49€ (also 16,33€ pro Spiel) bekommt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Schicke Welt und actionreiche Kämpfe: Das bietet der PS5-Rollenspielhit

Besonders die Landschaften von Tales of Arise sehen schick aus, aber auch die Stadtgebiete des Action-Rollenspiels können sich sehen lassen.

Es geht hier um Tales of Arise, das nicht nur international Top-Wertungen abgestaubt hat, sondern auch uns im GamePro-Test überzeugen konnte. Wenngleich wir mit 85 Punkten etwas strenger waren als der globale Durchschnitt, war unser Tester insbesondere von der Spielwelt und der Atmosphäre des Action-Rollenspiels begeistert:

Obwohl das Spiel zu einer seit 27 Jahren laufenden Reihe gehört, braucht ihr keinerlei Vorkenntnisse, da es eine völlig neue Geschichte erzählt. Diese ist in einem Szenario zwischen Science Fiction und Fantasy angesiedelt und dreht sich um die Welt Dahna, deren Bevölkerung von den Bewohnern der Zwillingswelt Rena versklavt wurde. Wir schließen uns dem Widerstand an und befreien fünf verschiedene Gebiete, welche den Elementen Feuer, Wasser, Wind, Erde und Eis zugeordnet sind, von der Fremdherrschaft.

12:23 Tales of Arise - Test-Video zum Rollenspiel-Hit - Test-Video zum Rollenspiel-Hit

Zwar stürzen wir uns JRPG-typisch stets mit einer ganzen Heldengruppe ins Gefecht, die Kämpfe sind aber dennoch nicht rundenbasiert, sondern finden innerhalb begrenzter Kampfarenen in Echtzeit statt. Wir können jederzeit zwischen den Charakteren wechseln, um ihre verschiedenen Spezialfähigkeiten zu nutzen. Die übrigen Gruppenmitglieder kämpfen währenddessen selbstständig und richten sich dabei nach unseren taktischen Vorgaben.

Sind wir gerade nicht in den Freiheitskampf verstrickt, können wir uns übrigens nebenbei auch noch um unseren eigenen Bauernhof kümmern oder Nebenaktivitäten wie Angeln nachgehen. Mit der Hauptstory allein dürftet ihr gute 40 Spielstunden beschäftigt sein. Nehmt ihr euch Zeit, die halboffene Spielwelt noch etwas genauer zu erkunden, was sich schon aufgrund des tollen Artdesigns lohnt, dürftet ihr bei rund 50 bis 60 Stunden landen.