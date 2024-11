94 Punkte auf Metacritic: Brandneues Rollenspiel-Meisterwerk für PS5 jetzt im Black-Friday-Angebot schnappen!

Erst im Oktober ist dieser Rollenspielhit für PS5 erschienen, jetzt könnt ihr ihn bereits stark reduziert abstauben.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der laut internationalen Rezensionen besten Spiele des Jahres 2024 günstig für PS5 im Sonderangebot schnappen. Den von den Persona-Machern stammenden Rollenspielhit Metaphor: ReFantazio, der auf Metacritic bei eindrucksvollen 94 Punkten steht, gibt es dort jetzt laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft, dürfte aber mit dem Deal bei MediaMarkt mitgezogen sein, wo ihr das Spiel durch den aktuellen Black Week Sale ebenso günstig bekommt. Dementsprechend bekommt ihr den Rollenspielhit vermutlich noch mindestens bis zum Black Friday am 29. November zum Sparpreis, falls er nicht vorher ausverkauft ist.

PS5-Rollenspiel mit taktischer Tiefe und epischer Story

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Metaphor: ReFantazio ist das neue Rollenspiel von Atlus und schlägt spielerisch einen ähnlichen Weg ein wie deren berühmte Persona-Reihe. Diesmal schlüpfen wir aber nicht in die Rolle eines japanischen Schülers, sondern werden in eine mittelalterliche bis frühneuzeitliche Fantasy-Welt geschickt, in der wir nach der Ermordung des Königs dem rechtmäßigen Thronerben helfen wollen.

Dass die Geschichte zahlreiche Wendungen nimmt und die Charaktere komplex sind, versteht sich bei einem Atlus-Spiel fast schon von selbst. Tatsächlich sind die vielen ineinander verwobenen Handlungsstränge und die ungewöhnliche, aber glaubwürdige Welt mit ihren unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und politischen Strömungen die größten Highlights des Spiels, obwohl Metaphor: ReFantazio auch spielerisch einiges zu bieten hat.

Was ihr in der begrenzten Zeit, die ihr nicht kämpfend in Dungeons verbringt, alles erledigen wollt, solltet ihr gut planen.

Der Schulalltag aus den Persona-Spielen fällt diesmal zwar weg, trotzdem ist auch Metaphor: ReFantazio wieder zweigeteilt: Den einen Teil des Spiels verbringt ihr mit Erkundung und Kämpfen in den Dungeons, den anderen mit verschiedenen Aktivitäten sowie zahlreichen Dialogen und aufwendigen Anime-Cutscenes in der Oberwelt, wobei ihr eure Beziehungen zu anderen Charakteren pflegt. Da jede Aktion Zeit kostet, müsst ihr dabei Prioritäten setzen.

Die Kämpfe laufen zumeist wie bei Persona rundenbasiert im klassischen JRPG-Stil ab, wobei ihr mit einem Team aus bis zu vier Charakteren antretet. Für taktischen Tiefgang sorgen die verschiedenen Archetypen, denen eure Teammitglieder angehören und die durch kombinierte Aktionen besonders wirkungsvolle Attacken wirken können. Schwächere Gegner könnt ihr jetzt jedoch auch in Echtzeit angreifen, was dem Spieltempo sehr guttut.

