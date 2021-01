PS5: Scalper nutzten Schlupfloch, um Händler auszutricksen

Der UK-Händler Argos hatte am Morgen des des 26. Januar eine neue Lieferung von PS5-Konsolen erhalten. Doch die Exemplare waren innerhalb kürzester Zeit weg - nicht, weil so viele Kund*innen sie kauften, sondern, weil sich die Bots von Scalpern auf die Konsolen stürzten. Dabei nutzen sie ein Schlupfloch.

Scalper nutzen ein Schlupfloch: Denn wie mehrere Quellen berichten, war es den Scalpern möglich, schon am gestrigen 25. Januar ihre Bestellungen zu platzieren. Die Scalper-Gruppe Express Notify entdeckte diese Möglichkeit und teilte sie auf ihrem kostenpflichtigen Discord-Kanal, bevor reguläre Kunden überhaupt wussten, dass Argos neue Konsolen auf Lager hatte. Die Scalper zeigten anschließend ihre Bestellungen und protzten damit.

Gibt es nichts, was man gegen Bots tun kann?

Eine wieder mal chaotische Bestellsituation bei der PS5

Trotz Reaktion des Händlers herrscht Frustration: Argos reagierte zwar schnell und konnte die entsprechenden Links sperren, doch nicht, bevor schon ein Teil an Konsolen verkauft war. Es gibt aktuell keine Angaben darüber, wie viele Exemplare auf diese Weise verkauft wurden. Allerdings zeigen sich die regulären Kunden entsprechend enttäuscht und frustriert.

Unter anderem ist der Frust auch deswegen groß, weil selbst diejenigen, die heute Morgen sehr früh am Start waren, Probleme mit den Bestellungen hatten. Die App von Argos zeigt zwar an, dass die PS5 verfügbar war, die Website aber nicht. Und wer per App bestellen konnte, der musste zudem Glück haben, dass der Kauf überhaupt durchging.

Entsprechend lief auf der PS5-Verkauf über Argos wieder so chaotisch ab, wie wir das schon vom vergangenen Jahr kennen. Die meisten Kund*innen gingen leer aus und die Scalper konnten sich freuen.

