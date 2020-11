PS5 & Xbox Series X/S: Wucherpreise auf eBay steigen zum Launch noch einmal an

In diesem Jahr ist es schwierig, neue technische Geräte zu bekommen. Die PS5 war bereits an dem Tag ausverkauft, an dem die Vorbestellungen starteten. Dasselbe passierte bei der Xbox Series X. Selbst bei weiteren Vorbesteller-Wellen waren die Exemplare innerhalb kürzester Zeit weg.

Scalper schlagen mit Bots zu: Doch die Konsolen gingen nicht nur an diejenigen, die sie für sich benutzen wollten. Über Bots ist es sogenannten Scalpern möglich, Online Shops automatisch nach verfügbarer Ware abzusuchen und diese dann umgehend zu bestellen. Bots arbeiten dabei so extrem schnell, dass ein Mensch überhaupt keine Chance hat. Im Grunde kommt man nur mit Glück an ein heißbegehrtes Produkt, das derzeit angesagt ist.

Scalper wollen sich bereichern

Diese Scalper bieten ihre Käufe dann zu deutlich höheren Preisen über Ebay an. Das lässt sich momentan sehr gut bei der PS5 sehen. Die Konsole kam am gestrigen 12. November in einigen Ländern - daruner die USA - in die Läden. Hierzulande startet sie erst am 19.11. Wagt man nun einen Blick auf Ebay, so ist es dort durchaus möglich, eine PS5 zu kaufen. Doch die Preise schießen durch die Decke. Konsolen für über 1.500 US-Dollar und mehr sind auf dem amerikanischen Ebay keine Seltenheit.

Auch in Deutschland wird zu Wucherpreisen verkauft: In Deutschland ist die Lage zwar noch nicht ganz so dramatisch aber auch hier werden Mondpreise verlangt. Überraschenderweise gibt es sogar Gebote von offenbar verzweifelten Konsolenspielern, die bereit sind, solche Preise zu bezahlen. Manche Gebote stehen bei über 800 Euro für eine PS5 und die Auktion ist noch nicht zu Ende.

Die Scalper rechnen mit der "Verzweiflung" derjenigen, die unbedingt noch in diesem Jahr eine PS5 haben wollen - eventuell als Geschenk für die Kinder zu Weihnachten.

Würdet ihr deutlich mehr Geld für eine PS5 ausgeben, nur um sie noch in diesem Jahr zu bekommen? Oder wartet ihr lieber, bis ihr sie zum regulären Preise bekommt?