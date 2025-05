PS5-Shooter im Angebot: Gefeiertes Actionspiel aus 2024 jetzt zum halben Preis schnappen!

Seit dem Erscheinen im letzten Jahr gab es dieses Actionspiel für PS5 nur selten im Angebot. Jetzt bekommt ihr endlich einen stattlichen Rabatt von 50 Prozent.

Gerade könnt ihr euch einen der besten und beliebtesten Shooter der letzten Jahre, der bislang erstaunlich preisstabil war, im Angebot schnappen. Bei Otto bekommt ihr die PS5-Version des im September 2024 erschienenen Actionspiels jetzt nämlich zum halben Preis. Hier geht’s direkt zum Deal:

Alternativ könnt ihr übrigens auch die Version für Xbox Series X 50 Prozent günstiger bekommen. Dieses Angebot findet ihr nicht nur bei Otto, sondern auch bei Amazon, wo die PS5-Version leider bereits ausverkauft ist:

Pausenlose Action mit Schlachtatmosphäre: Das bietet der Shooter-Hit aus 2024

Die Schlachtatmosphäre von Warhammer 40K: Space Marine 2 ist hervorragend.

Es geht hier natürlich um Warhammer 40,000: Space Marine 2. Der First Person Shooter, der am meisten Spaß allein oder im Koop macht (es gibt aber auch PvP) setzt mindestens ebenso sehr wie sein Vorgänger auf brutale Action und lässt uns nicht nur mit zahlreichen durchschlagskräftigen Schusswaffen, sondern auch im Nahkampf mit unserem treuen Kettensägenschwert Horden von Feinden in ihre Einzelteile zerlegen, aufwendige Finishing Moves inklusive.

Anders als im ersten Teil bekommen wir es dabei nicht mit einer Ork-Armee zu tun. Stattdessen sind unsere Gegner diesmal die Tyraniden, eine insektenähnliche Alienrasse, die häufig in riesigen Schwärmen mit gemeinsamer Intelligenz angreift, aber auch eine Vielfalt an gigantischen und besonders gefährlichen Kreaturen hervorbringt.

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

Die Kampagne ist mit knapp 15 Stunden zwar nicht sonderlich lang, bietet dafür aber auch keinen Leerlauf, sondern fast pausenlose Action, die auch noch hervorragend inszeniert ist. Explosionen, Panzer und Tyranidenschwärme im Hintergrund sorgen zusätzlich zu dem Chaos, das wir eigenhändig anrichten, für eine packende Schlachtatmosphäre. Im Koop könnt ihr zudem nicht nur die Kampagne spielen, sondern bekommt noch spezielle Multiplayer-Missionen obendrauf.

Insgesamt ist Warhammer 40,000: Space Marine 2 genau das Richtige für alle jene, die mal wieder Lust auf erfrischend altmodische, schonungslose Action haben und zudem ein Spiel wollen, das ihre Zeit nicht verschwendet. Jetzt zum halben Preis im Sonderangebot ist der mäßige Umfang zudem schon viel leichter zu verkraften: