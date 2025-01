PS5-Shooter im Angebot: Die 14,99€ für dieses Spiel lohnen sich schon für die wunderschöne Fantasy-Welt!

Shooter-Gameplay in prachtvoller Fantasy-Welt: Wer nach einem PS5-Spiel sucht, das optisch richtig was zu bieten hat, sollte sich dieses Angebot schnappen.

Wer sowohl brachiale Action erleben als auch in eine traumhafte Fantasy-Welt abtauchen möchte, kann sich bei MediaMarkt gerade ein großes, aber oft unterschätztes PS5-Spiel günstig im Angebot schnappen. Den ursprünglich mit einem Preis von 79,99€ erschienenen Shooter bekommt ihr aktuell schon für schlappe 14,99€:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es zwar nicht, es handelt sich aber um ein Outlet-Angebot. MediaMarkt scheint also nur noch die letzten Restexemplare loswerden zu wollen, bevor das Spiel aus dem Sortiment verschwindet. Deshalb solltet ihr besser nicht mehr allzu lange mit dem Kauf zögern.

Übrigens könnt ihr bei MediaMarkt bis Montagmorgen auch noch drei PS5-Spiele für zusammen 49€ bekommen. In dieser Aktion stehen natürlich auch Spiele zur Auswahl, die einzeln deutlich teurer sind als 14,99€:

PS5-Spiel im Angebot: Brachiale Shooter-Action in prachtvoller Fantasy-Welt

Die Zauber sind in Immortals of Aveum mit reichlich Lichteffekten in Szene gesetzt, noch hübscher ist aber die Spielwelt.

Die Rede ist von Immortals of Aveum. Dem im Jahr 2023 von EA veröffentlichten Spiel, das beim Release zwischen Titeln wie Baldur’s Gate 3 und Starfield ziemlich untergegangen ist, solltet ihr schon aufgrund seines ungewöhnlichen Ansatzes mal einen Blick gönnen. Hier wird nämlich temporeiches Shooter-Gameplay mit einer klassischen Fantasy-Spielwelt verknüpft. Statt mit Pistolen und Sturmgewehren feuert ihr hier also mit Zaubern auf eure Feinde.

Euch stehen 25 verschiedene Zauber zur Verfügung, die sich sowohl miteinander als auch mit wuchtigen Nahkampfangriffen kombinieren lassen, um effektive Angriffsstrategien zu entwickeln. Hinzu kommen noch 80 Skills und Fähigkeiten, die ihr im Spielverlauf freischalten und weiterentwickeln könnt. Für spielerischen Tiefgang ist also gesorgt.

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Autoplay

Immortals of Aveum überzeugt aber nicht nur auf spielerischer, sondern auch und vor allem auf optischer Ebene. Schon allein die Spielwelt mit ihren wunderschönen Landschaften und ihrer fremdartigen, prunkvollen Architektur bietet einen Schauwert, für den sich der derzeitige Preis bereits lohnt. Im Kampf brennen die aufwendig inszenierten Zaubern zusätzlich ein wahres Effektfeuerwerk ab.

Natürlich hat Immortals of Aveum auch die eine oder andere Schwäche. So ist die Story reichlich klischeehaft und aus der faszinierenden Fantasy-Welt hätte man mehr herausholen können, wenn die Level nicht so linear wären, sondern etwas Raum zur freien Erkundung böten. Dafür hat der PS5-Shooter aber auch keine Längen, sondern liefert während seiner etwa 14 bis 20 Stunden langen Kampagne durchgehend gute Action-Unterhaltung.