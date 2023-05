Glückwunsch Jin, es ist eine Fortsetzung! ...Zumindest wenn es nach dem neuesten Leak geht.

Sony hat den Termin für ihren großen Sommer-Showcase am 24. Mai frisch angekündigt und wie könnte es anders sein: Natürlich folgen auch die ersten angeblichen Leaks zum Lineup direkt auf dem Fuße. Wer frühere State of Plays und Co. erlebt hat, weiß bereits, dass man hier nicht allem trauen kann, was so im Internet auftaucht.

Das ist diesmal nicht anders. Zwar gibt es erneut Leaks, die bereits den kompletten Inhalt der Show zeigen wollen, allerdings sorgt das bei uns eher für Schmunzeln – und nicht nur wegen der Schreibfehler. Denn auch wenn wir die Leaks für komplett aus der Luft gegriffen halten, ist es doch unterhaltsam anzusehen, was uns das weise Internet-Orakel denn für die Show prophezeit.

'Hadés II' und 'Spider-man 2' - Oh Junge, hier kommen wieder 'Leaks' zum PS5-Showcase

Wenn euch bei den oben genannten Spielen vielleicht schon etwas auffällt: Ja, die Schreibfehler lassen das angebliche Lineup doch ein ganz klein wenig Glaubhaftigkeit einbüßen. Trotzdem hat der angebliche Leak von Twitter-Account A vg fan inzwischen knapp 73.000 Aufrufe erhalten und gehört damit zu den größeren Gerüchten.

Was sagt der Leak? Der Leak will nämlich schon die ganze Show am Mittwoch samt Entwicklern und Exklusivitäts-Status der Spiele verraten haben. Was soll uns demnach also angeblich erwarten? Wenig überraschend sind natürlich bekannte PS5-Exklusives wie The Last of Us Factions, Silent Hill 2 oder Final Fantasy 7: Rebirth aufgeführt.

Etwas absurder wird es schon beim angeblichen Metal Gear Solid 3-Remake, das den Titel "Snake Eater: Subsequent" zusammen mit einem komplett neuen Ende bekommen soll. Außerdem soll auch "Mortal Kombat" einen Auftritt haben – dabei wissen wir eigentlich bereits, dass der neueste Teil der Reihe den Titel Mortal Kombat 1 tragen wird. Hmm...

Weitere Highlights waren für uns etwa Darkside als neues Spiel der God of War-Macher*innen Santa Monica Studio und "Ghost of Kamakura" als Fortsetzung von Ghost of Tsushima. Zwar ist eine Fortsetzung des Samurai-Abenteuers grundsätzlich nicht unwahrscheinlich, der bekannte Insider Jeff Grubb hat einen Auftritt beim nächsten Sony-Showcase (auch für Dragon Age: Dreadwolf) allerdings bereits für sehr unwahrscheinlich erklärt.

Alle tatsächlich offiziellen Infos zum PS5 Showcase und wann genau es losgeht, könnt ihr derweil hier nachlesen:

Während einige Teile des Leaks also durchaus logisch erscheinen - und auch mit unseren eigenen Vermutungen für die kommenden Spiele des PS5-Showcases übereinstimmen - halten wir das Ganze also doch ganz klar für einen Fake und bestenfalls Wunschdenken.

Wir zumindest wären ehrlich überrascht, wenn das Lineup des PlayStation-Showcases am Ende so aussehen würde. Aber immerhin lädt der Leak wunderbar zum Spekulieren ein.

Deshalb natürlich die Frage an die GamePro-Community: Welche von den angeblichen Spielen haltet ihr für wahrscheinliche Kandidaten? Oder hat der Leak gar ein Spiel vergessen, das eurer Meinung nach definitiv einen Auftritt haben wird?