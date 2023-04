Die PS5 bietet nun eine bessere Übersicht für Barrierefreiheit-Optionen.

Sonys Senior Vice President Hideaki Nishino stellt auf dem PlayStation Blog eine neue Funktion für PS5 vor, die in dieser Woche im PlayStation Store veröffentlicht werden soll. Dabei handelt es sich um eine Option für PS4- und PS5-Spiele, die übersichtlich auflistet, welche Tags der jeweilige Titel für mehr Barrierefreiheit bietet.

Feature für mehr Barrierefreiheit im PS Store

Wie kann ich die Option nutzen? Sollte das Spiel die Barrierefreiheits-Tags unterstützen, müsst ihr lediglich die Dreieckstaste beim Titel im PlayStation Store drücken. Dann erscheint eine Liste mit Barrierefreiheitsfunktionen, die im Spiel vorkommen.

In einem Beispielsvideo zeigt Sony, wie diese Option bei Ghost of Tsushima: Director’s Cut aussieht:

In der Liste finden sich visuelle und akustische Funktionen, die die Barrierefreiheit fördern. Weitere Punkte sind Optionen für den DualSense-Controller, Schwierigkeitseinstellungen oder Online-Kommunikationsfunktionen wie Chat-Transkription.

Es gibt insgesamt mehr als 50 Barrierefreiheits-Tags, die sich in die folgenden sechs Kategorien unterscheiden lassen:

Visuelle Barrierefreiheitsfunktionen (z. B. großer Text)

(z. B. großer Text) Audiofunktionen (z. B. Screenreader)

(z. B. Screenreader) Untertitel- und Beschriftungsoptionen (z. B. klare Beschriftungen)

(z. B. klare Beschriftungen) Steuerungsoptionen (z. B. Tastenneuzuordnung)

(z. B. Tastenneuzuordnung) Gameplay-Funktionen (z. B. überspringbare Rätsel)

(z. B. überspringbare Rätsel) Online-Kommunikationsoptionen (z. B. Ping-Kommunikation)

Wo kann ich diese Option nutzen? Die Funktion ist leider nur auf der PS5 verfügbar, kann aber sowohl bei PS4- als auch bei PS5-Spielen angezeigt werden. Durch ein Dropdown-Menü können die Barrierefreiheits-Tags für die PS4- und PS5-Version desselben Spiels miteinander verglichen werden.

Zusätzlich wird es in der Zukunft einen PS5-Accessibility-Controller geben, der unter dem Namen Project Leonardo entwickelt wird. Es ist nicht bekannt, wann der Controller erscheinen wird, doch er wird die Barrierefreiheit der PS5 immens steigern.

Wann kommt die Funktion? Sony nennt kein genaues Datum hierfür. Die Tags sollen irgendwann in dieser Woche schrittweise veröffentlicht werden. Die Tags werden vor allem von First Party-Titeln genutzt. Doch auch die anderen Spiele, die nicht direkt von Sony entwickelt wurden, sollen die Tags in den kommenden Wochen und Monaten erhalten.