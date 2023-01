Hogwarts Legacy bietet zahlreiche Accessibility-Optionen, aber eine ist der PS5 vorbehalten

Lange dauert es nicht mehr bis zum Release des Harry Potter-Spiels Hogwarts Legacy für Current Gen-Konsolen und PC. Publisher Warner Bros. hat jetzt wenige Wochen vor Veröffentlichung die Optionen zur Barrierefreiheit vorgestellt, darunter Schwierigkeitsgrade, Bildmodi und Optionen für Untertitel.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Alle Accessibility-Features in Hogwarts Legacy

Das Spiel bietet verschiedene Einstellungen für visuelle, auditive, motorische und kongitive Einchränkungen. Insgesamt 23 verschiedene Funktionen hat der Publisher jetzt vorgestellt. Besonders bei der visuellen Unterstützung gibt es zahlreiche Optionen, die auditiven und motorischen Optionen fallen dagegen eher übersichtlich aus. Wer auf PS5 spielt, bekommt außerdem eine zusätzliche Option, auf die andere Konsolen verzichten müssen: Dank des Gyrosensors des DualSense könnt ihr hier nämlich auch per Bewegungssteuerung fliegen.

Visuelle Unterstützung

Text-zu-Sprache: Beschreibungen für Gegenstände im Menü können per Stimme ausgegeben werden. Auch Lautstärke und Stimme der Narration sind einstellbar.

Beschreibungen für Gegenstände im Menü können per Stimme ausgegeben werden. Auch Lautstärke und Stimme der Narration sind einstellbar. Farbenblindheitsmodi : Hier gibt es drei Einstellungen für Rotblindheit, Grünblindheit und Blaublindheit.

: Hier gibt es drei Einstellungen für Rotblindheit, Grünblindheit und Blaublindheit. Display-Einstellungen : Verschiedene Elemente wie Helligkeit, Bewegungsunschärfe und Tiefenschärfe können eingestellt werden.

: Verschiedene Elemente wie Helligkeit, Bewegungsunschärfe und Tiefenschärfe können eingestellt werden. Textgröße und Kontrast : Ein Großteil des Textes im Spiel kann vergrößert werden. Die Hochkontrast-Option legt einen schwarzen oder weißen Hintergrund unter den Text.

: Ein Großteil des Textes im Spiel kann vergrößert werden. Die Hochkontrast-Option legt einen schwarzen oder weißen Hintergrund unter den Text. Hochkontrast-Gameplay: Wichtige elemente wie Feinde werden hier farblich hervorgehoben.

Wichtige elemente wie Feinde werden hier farblich hervorgehoben. Kamerawackeln : Das Wackeln kann per Slider von 0% bis 100% eingestellt werden.

: Das Wackeln kann per Slider von 0% bis 100% eingestellt werden. Bildschirm-Lupe: Hogwarts Legacy unterstützt PS5-Zoom und Xbox-Bildschirmlupe.

Auditive Unterstützung

Lautstärkepegler : Musik, Soundeffekte und Dialoge können einzeln in der Lautstärke angepasst werden.

: Musik, Soundeffekte und Dialoge können einzeln in der Lautstärke angepasst werden. Untertitel : Die Untertitelgröße wird mit der Textgröße angepasst Auch der Name der sprechenden Person wird angezeigt.

: Die Untertitelgröße wird mit der Textgröße angepasst Auch der Name der sprechenden Person wird angezeigt. Spatial Audio: Das Spiel unterstützt 3D Audio.

Das Spiel unterstützt 3D Audio. Audio-Visualisierung: Wichtige Soundeffekte können als Icons angezeigt werden. Ihre Größe udn Transparenz ist einstellbar.

Motorische Unterstützung

Zielen halten oder drücken : Zielen kann per Toggle oder Halten der Taste aktiviert werden.

: Zielen kann per Toggle oder Halten der Taste aktiviert werden. Invertieren : Kamera und Flugeinstellungen können unabhängig voneinander invertiert werden.

: Kamera und Flugeinstellungen können unabhängig voneinander invertiert werden. Thumbstick-Belegung: Die Funktion der Sticks kann getauscht werden, um etwa mit dem rechten Stick die Bewegung zu steuern.

Die Funktion der Sticks kann getauscht werden, um etwa mit dem rechten Stick die Bewegung zu steuern. Input-Empfindlichkeit : Die Empfindlichkeit für Cursor, Zielen und Kamera kann unabhängig voneinander angepasst werden. Auch Beschleunigung und Deadzones können eingestellt werden.

: Die Empfindlichkeit für Cursor, Zielen und Kamera kann unabhängig voneinander angepasst werden. Auch Beschleunigung und Deadzones können eingestellt werden. Automatische Kamera : Die Geschwindigkeit, in der die Kamera in Laufrichtung schwenkt ist anpassbar.

: Die Geschwindigkeit, in der die Kamera in Laufrichtung schwenkt ist anpassbar. Bewegungssensor [nur für PS5]: Fliegen kann mit dem Gyro-Sensor der PS5 gesteuert werden.

Kognitive Unterstützung

Schwierigkeitsgrade : Insgesamt gibt es vier Schwierigkeitgrade, die Kämpfe und Puzzles beeinflussen.

: Insgesamt gibt es vier Schwierigkeitgrade, die Kämpfe und Puzzles beeinflussen. Tutorials : Tutorials verschwinden erst mit Tastendruck.

: Tutorials verschwinden erst mit Tastendruck. Orientierungshilfe: Es gibt eine Wegleitung zu Questzielen und eine Minmap.

Generelle Unterstützung

Infos zu Einstellungen : Jede Einstellung hat eine Kurzinfo zu den Effekten.

: Jede Einstellung hat eine Kurzinfo zu den Effekten. Automatisches und Manuelles Speichern: Es gibt sowohl eine automatische als auch eine manuelle Speicherfunktion im Spiel.

Grafikmodi für Hogwarts Legacy

Neben den Accessibility-Optionen hat der Publisher außerdem die Grafikmodi für Hogwarts Legacy vorgestellt. So können wir auf PS5 und Xbox Series X/S mit bis zu 60 fps durch die Open World fliegen. Auch die Speicherplatzgröße für die PC-Version ist bekannt: Mindestens 85 GB freien Speicherplatz müsst ihr dort einplanen.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die PS4- und Xbox One-Versionen folgen am 4. April 2023 und der Nintendo Switch-Release ist am 25. Juli 2023.