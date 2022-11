Need for Speed Unbound: Alle Einstellungen zur Barrierefreiheit im Überblick

Am 02. Dezember 2022 erscheint Need for Speed Unbound für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Im Zuge der baldigen Veröffentlichung hat Publisher EA jetzt unter anderem die Einstellungen zur Barrierefreiheit bekanntgegeben, die wir euch hier übersichtlich auflisten wollen. (via EA)

Accessibility-Optionen in NfS Unbound:

Untertitel ein-/ausschalten

Untertitelgröße im Chat

Farbenblindheits-Modus

"Text zu Sprache" verwenden

Kamerawackeln (Slider zur Feinjustierung)

Bewegungsunschärfe ein-/ausschalten

Beleuchtungssteuerung (reduziert Intensität, Frequenz und Helligkeit aufblitzender Lichter)

Menü-Textausgabe ein-/ausschalten

Story-Modus enthalten: Zu Spielbeginn könnt ihr aus insgesamt drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen: Locker, Herausfordernd und Intensiv.

Alles Wichtige zu Need for Speed Unbound kurz vor Release findet ihr hier:

Das ist Need for Speed Unbound

Für großes Aufsehen sorgte beim neuen Teil der Need for Speed-Reihe im Vorfeld vor allem der ungewöhnliche Look des Rennspiels, der zwar grundsätzlich wie zuvor NfS Heat auf eine realistische Darstellung setzt, jedoch seine Spielfiguren und einige Effekte in Cartoon-Optik zeigt – die in den Einstellungen jedoch deaktiviert werden können.

Wie das Ganze aussieht, seht ihr hier:

Davon ab bietet das Arcade-Rennspiel mit Lakeshore City eine offene Spielwelt, in der ihr euch unter anderem in Verfolgungsjagden mit der Polizei anlegt oder an Straßenrennen teilnehmt. Neu sind auch die sogenannten Takeover-Events, in denen es beim Fahren nicht nur auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern auch darauf, wie stylish ihr um die Kurse brettert.

Umfangreiche Optionen zum Tuning soll es ebenfalls geben und auch, laut EA, den größten Fuhrpark zum Launch eines neuen Teils der Need for Speed-Reihe. Wie spaßig das Ganze in der Praxis ist, werden wir euch kommende Woche im GamePro-Test verraten.