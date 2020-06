PS5 - Patent deutet möglichen News- und Content-Feed an

Ihr lest gerne Newsfeeds, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, doch müsst dafür entweder das Handy hernehmen oder zum PC laufen, wenn ihr gerade an der Konsole spielt? Mit der PS5 könnte sich das ändern.

Bleibt immer informiert: Laut einem neuen Patent ist es möglich, dass Sony der Benutzeroberfläche der PS5 einen News- und Contentfeed hinzufügt. Ihr werdet dann direkt über die Konsole die aktuellen Neuigkeiten lesen können, die euch interessieren.

Angeblich basiert die Auswahl der News auf eurer Such-Historie. Je nachdem, welche Themen ihr sonst immer sucht und lest, setzt sich der Feed dann daraus zusammen. So seht ihr auf einen Blick das, was für euch interessant sein könnte.

So sieht das von Sony eingereichte Patent aus:

Die PS5 informiert euch über eure Lieblingsthemen

Vorinstalliert oder separate App? Es ist aber momentan unklar, ob diese Funktion wirklich kommt. Es handelt sich bisher nur um ein eingereichtes Patent, eine Idee. Es wäre möglich, dass Sony den Gedanken inzwischen wieder verworfen hat oder, dass dieser News- und Content-Feed vielleicht auf andere Weise erscheint. Eventuell als separate App, die ihr euch für die PS5 herunterladen könnt.

Dennoch erscheint es eigentlich logisch, dass Spieler gerne über interessante Neuigkeiten informiert werden wollen. Warum dann nicht als Newsfeed, der direkt im Menü der PS5 auftaucht, um euch so über alles zu erkundigen, was ihr gerne wissen möchtet.

Ob die PS5 einen solchen Feed bekommt, werden wir dann spätestens Ende des Jahres erfahren, wenn die Konsole veröffentlicht wird.

Was haltet ihr von dieser Idee? Würdet ihr einen solchen Feed auf der PS5 nutzen oder interessiert euch das auf der Konsole nicht?