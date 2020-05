PS5: Sony arbeitet offenbar an neuem PSVR2-Controller

Die PlayStation 5 wirft ihre Schatten voraus und könnte auch für Virtual Reality-Fans interessant werden. Ob Sony wirklich eine Art PSVR2 an den Start bringt, steht noch nicht fest. Einige Patente deuten allerdings schon länger darauf hin. Jetzt wurde auch ein neues Paper veröffentlicht, das sich um einen Controller-Prototypen dreht. Der beherrscht Finger-Tracking mit Hilfe von maschinellem Lernen und eignet sich so perfekt für eine neue PlayStation VR-Lösung.

PSVR2-Prototyp? Sony arbeitet an viel besserem VR-Controller

Mit Finger-Tracking: Ein neues Sony-Paper zeigt, dass die PlayStation 5-Macher aktuell an einem neuen Controller arbeiten. Der setzt auf Finger-Tracking und eignet sich offensichtlich perfekt für die Nutzung in Virtual Reality-Anwendungen.

Das zeigt auch ein Video, das mit der Abhandlung veröffentlicht wurde und die Funktionsweise veranschaulicht:

So funktioniert's: Mit Hilfe von Annäherungssensoren und Maschinellem Lernen kann der Controller-Prototyp offenbar sehr gut erkennen, was wir mit unseren einzelnen Fingern tun, während wir den Drücker in der Hand halten. So werden filigrane Bewegungen und Greif-Handlungen in der virtuellen Realität möglich.

Das Ganze soll sogar mit feuchten Händen klappen, also selbst dann, wenn wir vor Aufregung beim Half-Life: Alyx-Spielen schon ganz schwitzige Finger haben. Wie es aussieht, stellt der Controller-Prototyp mit seinem Finger-Tracking eine extrem verbesserte Weiterentwicklung der Wands dar, die bisher für PSVR vorgesehen waren.

Im Endeffekt funktioniert das Gerät also wie Valves Index-Controller. Die Infos aus dem Paper und dem Video passen auch ziemlich genau zu den PSVR2-Patenten, die bereits immer wieder aufgetaucht waren. Ob dieser Prototyp allerdings jemals das Licht der Welt erblickt und ob das überhaupt etwas mit der PS5 zu tun hat, steht noch nicht offiziell fest.

Wir haben Sony nach PlayStation VR 2 auf der PS5 gefragt und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten.

Wie findet ihr die Controller? Glaubt ihr, Sony bringt bald eine Art PSVR2 auf den Markt?