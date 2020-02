PSVR 2 - Patent lässt auf coole Controller für PS5-Brille hoffen

Es bleibt ungewiss, wie es mit der PlayStation VR-Linie weitergehen wird. Das aktuelle Headset wird zwar mit der PS5 kompatibel sein, doch die Gerüchte über einen Hardware-Nachfolger reißen einfach nicht ab. Nun ist das nächste Sony-Patent aufgetaucht, das in diese Kerbe schlägt. Aber jetzt stehen mögliche, neue Controller im Fokus.

Neue VR-Controller von Sony setzen auf hohe Genauigkeit

Laut dem Patent das auf der Seite des World Intellectual Property Office (WIPO) (via 91mobiles) einsehbar ist, spielt Sony nämlich mit der Idee, handliche VR/AR-Controller mit Fokus auf Bewegungssteuerung zu entwickeln. Das wichtigste Feature ist hier die Möglichkeit, die genaue Position und den Abstand zwischen den einzelnen Fingern zu bestimmen.

Mehr Fingerspitzengefühl: Auf den Konzeptzeichnungen der Controller, die stark an die Oculus Touch- und Valve Index-Controller erinnern, ist eine Leiste am Griff zu erkennen, die wir berühren, wenn wir den Controller umfassen:

Je nachdem, wie sich die Finger auf dieser Leiste bewegen, kann der Controller (unabhängig von der PS-Kamera) beabsichtigte Eingaben erkennen und sie in der Software umsetzen. Vor allem die Frage, wie fest oder wie locker ein Griff ist, kann das Einfluss auf Schwerter, Bögen oder Joysticks haben, die wir in Cockpits bedienen.

Neues Design?

Schon im letzten Jahr tauchte ein vergleichbares Konzept auf, das jetzt aber deutlich ausgearbeiter erscheint. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sony hier keine fixe Idee hatte, sondern handfeste Pläne verfolgt.

Neben der berührungsempfindlichen Leiste verfügen die Controller auch über einen Trigger-Button auf der Frontseite und einen Analogstick auf der Rückseite, der einfache Bewegungseingaben ermöglicht, wie wir sie vom DualShock-Controller kennen.

Nur für Virtual Reality gedacht? Sollte Sony sich dazu durchringen, das Konzept bis zur Marktreife zu bringen, könnten die Controller auch für normale Spiele eingesetzt werden, die ohne Virtual Reality auskommen. Wie bereits gesagt: In First Person-Shootern, Flugsimulatoren oder auch Fantasy-RPGs könnte so eine Fingererkennung durchaus Vorteile mit sich bringen.

