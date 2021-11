PS5 kaufen: Mit Sonys PlayStation Direct-Shop erhaltet ihr zusätzliche Chancen auf die PS5

Sony hat seinen eigenen PS5-Shop in Deutschland eröffnet. Der PlayStation Direct-Store ist ein Online-Shop, der verspricht, spätestens nach drei Tagen euren Einkauf zu euch nach Hause zu liefern. Und wer noch keine PS5-Konsole ergattern konnte, sollte hier unbedingt regelmäßig vorbeischauen.

PS5 direkt bei Sony kaufen

Was gibt es zu kaufen? Mit dem neuen Store könnt ihr die PS5 direkt bei Sony kaufen, also ohne Zwischenhändler. Der Online-Shop bietet beide PS5-Konsolen an, sowohl die mit Laufwerk als auch die Digital Edition-Konsole. Daneben umfasst der PlayStation Direct-Store allerlei Spiele und Zubehör zur PS5, darunter beispielsweise die farbigen DualSense-Controller und das Wireless-Headset.

Die Preise belaufen sich immer auf den UVP, wirkliche Schnäppchen solltet ihr zunächst nicht erwarten. Die Retail-Versionen der PS5-Spiele sind bei anderen Großhändlern meist günstiger zu ergattern.

Vorteile mit PS Plus: Solltet ihr Mitglied bei PS Plus sein, profitiert ihr beim Versand eures Einkaufs. Mit PS Plus könnt ihr nämlich den Expressversand auswählen, ohne zusätzliche Kosten hierfür zu bezahlen. Ohne Ps Plus kostet euch der Versand 3,99€, bzw 5,99€ für Express. Die Lieferzeiten der beiden Varianten sind die folgenden:

Standardversand: 2-3 Werktage

2-3 Werktage Expressversand: 1-2 Werktage

Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass die Zustellung nur montags bis freitags vor 20:00 Uhr stattfindet. Außerdem erfolgt die Lieferung nur innerhalb von Deutschland und nur auf dem Festland.

PS5 weitestgehend ausverkauft

Doch aktuell schauen Interessenten der PS5 in die Röhre, denn auch in Sonys offiziellem Online-Shop ist die Konsole ausverkauft. Der Grund dafür ist die aktuelle Knappheit an Halbleiter-Chips. Es bleibt also abzuwarten, wann Sony die Vorräte im eigenen Store aufstocken wird.

Wer sich nicht auf den Online-Store von Sony verlassen möchte, sollte unseren Ticker regelmäßig checken:

1381 44 Mehr zum Thema PS5 kaufen im Oktober 2021: Ticker zu Nachschub und Verfügbarkeit (Update)

Sony bestätigte bereits, dass das Unternehmen bis zum 31. März 2022 rund 14,8 Millionen PS5-Konsolen herstellen will. Der Videospiel- und Konsolenhersteller soll sich nämlich genügend Halbleiter-Chips im Vorfeld gesichert haben. Doch bis sämtliche Interessenten mit der PS5-Konsole versorgt sind, wird es wohl noch einige Zeit dauern.

Was haltet ihr von Sonys eigenem Online-Shop? Werdet ihr im PlayStation Direct-Shop bestellen?