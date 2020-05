Die PS5 soll in knapp einem halben Jahr in den Läden stehen und bisher wissen wir sehr wenig darüber. Einige technische Details und der Controller DualSense sind bekannt aber das wichtigste, die Spiele, wurden bisher komplett ausgeklammert. Das soll sich sehr bald ändern, laut Sony CEO.

Das gab der CEO Kenichiro Yoshida im Rahmen eines Strategie Firmen-Meetings bekannt. Demnach hat er dort gesagt, dass sie "planen, ein überzeugendes Lineup an Spielen [für die PS5] bald vorzustellen". (via Twitter-User @nibellion)

