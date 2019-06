Wird die PS5 Sonys letzte Konsole? Das sagt der PlayStation-CEO

Sony arbeitet an der nächsten PlayStation. Wie die Konsole letzten Endes heißt, steht noch nicht fest. Sie wurde noch nicht einmal offiziell angekündigt, aber es gibt trotzdem schon die ersten offiziellen Infos zur PS5 und dem, was sie kann.

Bei allen fortschrittlichen Features wie Cross Gen-Play, Abwärtskompatibilität und dergleichen bleibt die PS5 aber wohl trotzdem eine klassische Konsole mit Laufwerk und Offline-Funktionalität. Was danach kommt, weiß Sony selbst offenbar noch nicht so genau.

PS6 könnte Hybrid aus klassischer Konsole & der Cloud werden

Ist die PS5 Sonys letzte Konsole? In dem vielzitierten CNet-Interview spricht der PlayStation-CEO und SIE-Präsident Jim Ryan unter anderem auch über das, was nach der PS5 kommen könnte. Kurz gesagt: Die ferne Zukunft steht aktuell noch in den Sternen und Sony weiß anscheinend auch noch nicht genau, wohin die Entwicklung geht. Selbst wenn, dann würde es der CEO nicht verraten.

Auf die Frage hin, ob er glaube, dass die PS5 Sonys letzte Konsole wird, antwortet Jim Ryan:

"Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin schon eine Weile dabei und ich saß da 2012 und habe vielen unterschiedlichen Leuten dabei zugehört, wie sie mir von Mobile erzählt haben und dass die PlayStation 4 der schrecklichste Fehlschlag aller Zeiten werden würde."

Die Logik dahinter sei damals durchaus bestechend gewesen. Trotzdem sei es anders gekommen und die PS4 wurde zum großen Erfolg. Derartige Entwicklungen seien einfach zu schwierig vorherzusagen und abzuschätzen, glaubt Jim Ryan.

Sind Hybrid-Konsolen die Zukunft? Der PlayStation-CEO würde laut eigener Aussage wahrscheinlich auf eine Mischung aus herkömmlichen Konsolen und Cloud-Gaming setzen, wie er zu Protokoll gibt. Er sagt allerdings auch, dass er nichts verraten würde, wenn er wüsste, wohin die Reise geht.

"Wer weiß, wie es sich entwickeln könnte? Hybrid-Modelle zwischen Konsole und irgeneiner Art von Cloud-Modell? Möglicherweise das. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es ihnen nicht sagen."

Was wir bisher über die PS5 wissen, findet ihr hier in unserem Hub-Artikel zur nächsten PlayStation.

Was könnte nach PS5 und Xbox Scarlett kommen, was glaubt ihr?