In den sogenannten Mindstar-Sonderangeboten bei Mindfactory könnt ihr jetzt die gut für PS5 geeignete SSD Samsung 980 Pro zu einem günstigen Preis bekommen. Für die Version mit 1 TB Speicherplatz bezahlte ihr nur noch 133 Euro statt 154 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist sie gerade nirgendwo sonst so günstig zu bekommen. Es gibt kein offizielles Ablaufdatum für den Deal, die Menge ist aber auf 200 Stück beschränkt. Hier findet ihr das Angebot:

Der Versand, der bei Mindfactory sonst stolze 8,99 Euro kostet, ist wie bei Mindstar-Angeboten üblich kostenlos. Beachtet bitte: Der Rabatt wird euch nur angezeigt, wenn ihr über die Mindstar-Seite auf die Produktseite geht. Geht ihr direkt auf die Produktseite, wird in der Regel der Normalpreis angezeigt. Deshalb führt auch unser Link nicht direkt zum Produkt, sondern zur Mindstar-Übersicht.

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe-SSD mit Formfaktor M.2, die problemlos in die PS5 passt. Sie verfügt über eine maximale Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s und eine maximale Schreibgeschwindigkeit von 5.000 MB/s. Für den Einsatz in der PS5 sollte eine SSD über eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s verfügen, die Schreibgeschwindigkeit ist weniger wichtig. Die Samsung 980 Pro ist damit sehr gut für Sonys Konsole geeignet.

Allerdings verfügt die Samsung 980 Pro in der von Mindfactory angebotenen Version über keinen Kühlkörper. Für den Einsatz in der PS5 ist es deshalb empfehlenswert, separat einen Heatsink dazuzukaufen und anzubringen. Dabei müsst ihr jedoch darauf achten, dass dieser auch tatsächlich in die PS5 passt. Hier ein paar passende Kühlkörper im Preisbereich von 5 bis 25 Euro:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, erfahrt ihr hier:

