Wie viel Platz bietet die SSD der PS5 für Spiele? Nachdem das Test-Embargo für Sonys neuestes Konsolen-Flaggschiff gefallen ist, können wir euch diese Frage endlich konkret beantworten: Abzüglich des OS bleiben auf der internen Festplatte der PS5 667.2 GB Speicherplatz für Spiele oder Medien-Inhalte wie Screenshots und Videos übrig.

Hier die SSD-Größe der PS5 noch einmal aufgeschlüsselt

Gesamt Speicher der PS5-SSD: 825 GB

finaler Speicherplatz : 667.2 GB

Riesiges OS: Ähnlich wie bei der Xbox Series X beansprucht also auch das Betriebssystem der PS5 rund 20 Prozent des Speicherplatzes. Auf Microsofts 1TB-großer Konsole bleiben am Ende 802 GB für Spiele und Co. übrig.

Wie groß sind PS5-Spiele?

Das variiert natürlich, hier einige Spiele im Überblick:

Klein sind die Next Gen-Titel also nicht, die Ultimate Edition von Miles Morales nimmt bereits etwa 1/6 der PS5-SSD ein.

So reagierte die GamePro-Community auf den Leak zur SSD-Größe

Auf Reddit wurde die tatsächliche SSD-Größe bereits Anfang Oktober geleakt und hinterließ die Community zwiegespalten.

"Zu wenig Platz für Spiele!", befürchteten einige Mitglieder der GamePro-Community in den Kommentaren unter unserer News zum Leak:

Michael_says: "Naja, das heißt dann wohl drei bis maximal vier Spiele und dann ist das Ding voll. Dat ist nicht doll! Vor allem wenn man bedenkt dass die Spiele vermutlich künftig mehr Speicherplatz statt weniger einnehmen werden. Auf lange Sicht steht da wohl bei vielen eine kostspielige Speichererweiterung an."

ElCoyote: "Ich spiele immer locker 20, 30 Games nebeneinander, immer schon, da empfinde ich weniger als mind. 2 TB als Zumutung."

SDP: "[....] Allein meine Multiplayer Games (weil nicht jeder meiner Freunde jedes Spiel bzw die Zeit hat) nehmen an der Zahl die die kompletten 1tb ein. Den Rest muss ich bereits auf ner externen 1tb speichern, und auch da geht mir langsam der Platz aus.."

Andere wiederum stören sich nicht am Speicherplatz der PS5:

John Morgan: "Mit dem Speicher sollte ich auch klar kommen, mit meiner basic PS4 und den 500 GB hatte ich die letzten fünf Jahre fast gar keine Probleme. Viel wichtiger wäre mir, dass Sony bei der PS5 das Problem mit der Update-Installation löst, die gleich immer viel mehr Speicher im Prozess frisst, als das Spiel bzw. das Update letztendlich benötigen. Das waren nämlich die einzigen Momente, wo es bei mir manchmal knapp wurde. Ist halt schon ärgerlich, dass ich ein 45 GB großes Crash Bandicoot und die passenden Updates dazu nicht installieren kann, wenn ich 70 GB Platz auf der Festplatte habe, nur um dann im nachhinein zu sehen, dass jetzt doch wieder 20+ GB frei sind."

mietzecaetz: "Ich komm klar damit. Spiele immer nur nen Singleplayer- und nen Multiplayerspiel. Eventuell liegt noch nen drittes Spiel auf der Platte. Ich werde die so niemals voll bekommen. [...]"

BiBaButzemann: "Durch die Erweiterungen sehe ich hier keinerlei Probleme. Entweder man managet seinen Speicher etwas oder man besorgt sich halt eine externe Speichermöglichkeit und erweitert dies zu Not. Dass es die Möglichkeit überhaupt gibt die Speicher so simpel zu erweitern ist doch schonmal ne gute Sache!"

Wie erweitere ich den Speicher der PS5?

Mit SSD-Speichererweiterungen: Sollte der Platz bei euch tatsächlich irgendwann knapp werden, habt ihr die Möglichkeit, den Speicher mit externen SSDs zu erweitern. Wie Sony aber bestätigt hat, wird es diese Zusatz-SSDs nicht zum Launch der PS5 geben.

Die PS5 unterstützt zudem externe USB-Festplatten. Darauf könnt ihr aber nur eure PS4-Spiele ablegen.