Dieses PS5-Spiel könnte der Action-Hit des Sommers werden: Uncharted-Alternative jetzt mit Bonus bei Amazon sichern!

Eigentlich hatten wir von diesem neusten Teil einer berühmten Reihe etwas anderes erwartet, doch das Spiel für PS5 und Xbox scheint ein Action-Adventure im Uncharted-Stil zu werden.

Während eine Rückkehr von Uncharted schon seit Jahren auf sich warten lässt, springt in diesem Sommer ein anderes Third-Person-Action-Adventure in die Bresche und will Schießereien in alten Ruinen, rasante Verfolgungsjagden und lautlosen Stealth-Kills liefern. Bei Amazon könnt ihr das vielversprechende AAA-Spiel, das einer der Hits des Sommers werden könnte, jetzt für PS5 und Xbox Series X vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern:

Erscheinungstermin ist der 8. August. Natürlich bekommt ihr auch wieder Amazons übliche Preisgarantie für Vorbesteller: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger.

Action und Verfolgungsjagden im frühen 20. Jahrhundert

1:52 Mafia: The Old Country - Der erste Gameplaytrailer liefert die wichtigsten Infos zum Spiel

Autoplay

Es geht hier um Mafia: The Old Country, mit dem die berühmte Reihe einen großen Schritt zurück in die Vergangenheit macht und erstmals ein Setting außerhalb der USA wählt: Im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts sollen wir uns in der Cosa Nostra hocharbeiten. Dementsprechend scheinen wir hier öfter in zerklüfteten Felslandschaften, kleinen Dörfern und sogar alten Ruinen unterwegs zu sein als in den belebten Straßen einer Großstadt.

Im Gegensatz zu den Vorgängern soll Mafia: The Old Country keine Open World bekommen, sondern ein Third-Person-Action-Adventure mit einem linearen und kompakteren Spielerlebnis werden. Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen dürfte der Unterschied jedoch gar nicht mal so groß sein. Schließlich diente die offene Welt schon damals nur als Kulisse für die auf lineare Story-Missionen fokussierten Spiele, die wenig mit heutigen Open-World-Spielplätzen gemein hatten.

Das Soldato Pack mit Outfits für Ross und Reiter sowie einem speziellen Messer ist der Vorbesteller-Bonus für Mafia: The Old Country.

All das ändert übrigens nichts daran, dass wir auch diesmal wieder nicht nur zu Fuß, sondern auch im Wagen unterwegs sind, den wir als Fluchtfahrzeug bitter nötig haben. Die bisherigen Trailer haben bereits rasante Verfolgungsjagden gezeigt. Neben Autos stehen uns allerdings auch Pferde zur Verfügung. Auf dem unwegsamen Gelände mit schlecht ausgebauten Straßen ist Reiten manchmal schließlich die bessere Lösung.

Nicht nur wegen dieser Verfolgungsjagden, sondern auch wegen der übrigen Gameplay-Mischung aus Schleichen und wilden Schießereien sowie der starken Fokussierung auf Story und der schicken Inszenierung wirkt Mafia: The Old Country eher wie ein Uncharted im Mafia-Setting und nicht mehr wie die GTA-Konkurrenz, als die die Reihe ursprünglich gestartet ist. Dieser Wechsel steht ihr aber recht gut zu Gesicht.