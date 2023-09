PS5-Spiele bei Amazon im Angebot: Jetzt zwei große Exklusivhits zusammen für 14,99€ sichern

Bei Amazon gibt es gerade viele PS5-Hits im Angebot, unter anderem die Uncharted Legacy of Thieves Collection.

Gerade läuft eine große PlayStation-Aktion bei Amazon, durch die ihr Hardware wie den DualSense Controller, das Pulse 3D PS5-Headsets und auch die PS5 selbst günstiger bekommt. Spiele sind ebenfalls unter den Angeboten, und zwar vor allem große Exklusivhits. Der Bestseller Nr. 1 unter diesen Spiele-Deals ist die Uncharted Legacy of Thieves Collection, die ihr 70 Prozent günstiger und somit für nur 14,99€ bekommt:

Der PlayStation-Sale läuft noch bis zum 20. September, die besten Deals könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Was bietet die Uncharted Legacy of Thieves Collection?

Mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection bekommt ihr gleich zwei ursprünglich für PS4 erschienene Exklusivhits in einer verbesserten PS5-Version, die unter anderem 4K-Auflösung bietet.

Uncharted 4: A Thief’s End schließt die Geschichte um den Draufgänger Nathan Drake mit einer großen Schatzsuche ab, die euch um die ganze Welt führt. Die Schauplätze, die unter anderem in New Orleans, Madagaskar, Italien und Schottland liegen, sind allesamt spektakulär in Szene gesetzt. Das Gameplay bietet eine gut funktionierende Mischung aus Action, Schleichen, Erkundung und kleinen Rätseln.

Uncharted: The Lost Legacy ist ein Spin-off, in dem ihr die beiden schon aus früheren Teilen bekannten Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer spielt. Deren Schatzsuche konzentriert sich ganz auf Indien und verläuft etwas ruhiger, mit stärkerem Fokus auf Rätsel und Erkundung. Dadurch entwickelt sich eine desto dichtere, geheimnisvolle Atmosphäre.

PlayStation Mega Deals: Angebote bei anderen Shops

Die große PlayStation-Aktion läuft übrigens auch bei einigen anderen Händlern, dort in der Regel unter dem Namen PlayStation Mega Deals. Hier findet ihr einige Angebote, die es bei Amazon nicht gibt oder die dort schon ausverkauft sind. Bei MediaMarkt beispielsweise könnt ihr den DualSense Controller noch in vielen anderen Farben als der weißen Standard-Version günstiger bekommen, außerdem gibt es Ghost of Tsushima für 4,99€.

