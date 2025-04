PS5-Spiele im Amazon-Angebot: Diese 4 Open-World-Hits könnt ihr euch jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Bei Amazon gibt's gerade eine Reihe von Open-World-Spielen für PS5 günstiger. Die Spiele hier im Bild sind die ersten beiden, die wir euch unten im Artikel vorstellen.

Ihr habt Lust, über Ostern mal wieder so richtig tief in eine große, offene Spielwelt abzutauchen? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch! Bei Amazon gibt es nämlich gerade gleich vier große Open-World-Spiele für PS5 im Sonderangebot. Das günstigste Schnäppchen bekommt ihr schon für schlappe 14,99€, obwohl es erst 2024 erschienen ist:

Die Deals haben übrigens kein offizielles Ablaufdatum, könnten aber natürlich jederzeit ausverkauft sein. Hier stellen wir euch alle vier PS5-Spiele kurz vor:

Ein Assassin’s Creed alter Schule

3:56 Assassin's Creed Mirage: So viel Authentizität steckt im virtuellen Bagdad

Autoplay

Während das brandneue Assassin’s Creed Shadows in die Fußstapfen von Origins, Odyssey und Valhalla tritt und somit eher Action-Rollenspiel als klassisches Assassin’s Creed ist, können diejenigen unter euch, die sich die Zeit der frühen Serienteile zurücksehnen, zu Assassin’s Creed Mirage greifen. Hier steht noch das bekannte Attentäter-Gameplay im Vordergrund. Da es mit Bagdad und dessen Umland als Schauplatz relativ kompakt ist, ist Mirage zudem auch für diejenigen zu bewältigen, die nicht viel Freizeit haben.

Der Nachfolger eines Open-World-Meisterwerks

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Zugegeben: Was Verkaufszahlen angeht, war der 2024 erschienene Nachfolger des Open-World-Meisterwerks Outcast kein Hit. Qualitativ jedoch kann man Outcast: A New Beginning schon so bezeichnen, denn es bietet eine wunderschöne und angenehm fremdartige und glaubhafte Spielwelt, von der sich viele andere Open Worlds eine Scheibe abschneiden könnten. Das Gameplay ist simpel, funktioniert aber gut. Sowohl die Kämpfe mit Sturmgewehr und Energieschild als auch die Flüge mit dem Jetpack machen viel Spaß.

Open World mit fünf Planeten und Weltall

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Noch ein Open-World-Actionspiel aus 2024: Star Wars Outlaws lässt euch gleich fünf verschiedene Planeten erkunden, wobei ihr euer Speederbike benutzen und sogar mit eurem eigenen Raumschiff zwischen den Planeten hin und her fliegen und euch Weltraumkämpfe liefern könnt. Ihr spielt eine Gesetzlose, die einen großen Coup plant und dafür die Unterstützung von Verbrechersyndikaten braucht. Das Gameplay bietet eine Mischung aus Schleichen, Erkundung und wilden Schießereien in Third Person.

Das beste Open-World-Rennspiel für PS5!

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

The Crew: Motorfest ist das wohl beste Open-World-Rennspiel für PS5. Diesen Titel verdient es sich nicht nur aufgrund des Mangels an Konkurrenz (es gibt zwar auch noch Need for Speed: Unbound, aber das schneidet gerade bei der Spielwelt nicht so stark ab), sondern auch, weil es eine Menge Inhalt zu bieten hat: Mit über 700 Fahrzeugen, Fluggeräten und Booten rast ihr über zwei Inseln Hawaiis und den umliegenden Ozean. Wer Rennspaß mit Urlaubs-Feeling verbinden will, liegt hier richtig.