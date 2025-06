PS5-Spiele jetzt im Amazon Sale: Nur bis Mittwoch große First-Party-Hits zum Schnäppchenpreis abstauben!

Noch für kurze Zeit gibt's bei Amazon einige der besten PS5-Spiele zum Sparpreis im Angebot.

Bis zum 11. Juni, also noch bis Mittwoch, läuft bei Amazon der große Days of Play Sale 2025, durch den ihr zahlreiche PS5-Spiele günstiger abstauben könnt, darunter viele große First-Party-Titel, vom Open-World-Meisterwerk Marvel’s Spider-Man 2 bis hin zum Rennspielhit Gran Turismo 7. Ein paar der Angebote sind schon ausverkauft, aber viele Top-Deals sind noch verfügbar. Den Großteil davon (aber nicht alle!) findet ihr hier:

PS5-Spiele im Amazon-Angebot: Das sind die Highlights!

Zu den Highlights des Sales gehören natürlich die ganz großen AAA-Spiele wie Marvel’s Spider-Man 2 oder das Remaster von The Last of Us 2, das ihr euch zumindest dann, wenn ihr nicht schon das Original gespielt habt, unbedingt schnappen solltet. Allerdings solltet ihr auch nicht die etwas kleineren Titel wie Rise of the Ronin, Sackboy oder Lords of the Fallen vergessen, die ihr euch besonders günstig sichern könnt.

Für alle, die sich nicht selbst durch die Angebote wühlen wollen, haben wir euch hier noch einmal eine kleine Liste mit zehn Highlights zusammengestellt:

Falls ihr auf unserer Liste oder auf Amazons Days of Play-Übersicht nicht das Richtige für euch finden solltet, ist übrigens auch die Übersicht über alle PS5-Angebote bei Amazon einen Blick wert, denn hier findet ihr noch einige weitere Sonderangebote von anderen Publishern wie Ubisoft und Electronic Arts. Ihr braucht nur diesem Link zu folgen: