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PS5-Spiele im Angebot: Unsere 10 Top-Empfehlungen an diesem Wochenende!

Gerade könnt ihr mal wieder eine Menge PS5-Spiele günstiger abstauben, von großen Action-Rollenspielen bis hin zu neu aufgelegten Klassikern. Wir haben euch 10 Top-Angebote herausgesucht.

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GamePro Deals
23.05.2026 | 12:27 Uhr


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Bei Amazon gibts gerade eine Menge PS5-Spiele zu weit günstigeren Preisen als im PlayStation Store. Bei Amazon gibt's gerade eine Menge PS5-Spiele zu weit günstigeren Preisen als im PlayStation Store.

Bei Amazon gibt es gerade eine Menge PS5-Spiele im Angebot, darunter einige hochkarätige Titel, bei denen sich das Nachholen zum Schnäppchenpreis auf jeden Fall lohnt, auch wenn sie nicht mehr ganz neu sind. Die besten Deals sind allerdings nicht leicht zu finden, weil Amazons eigene Übersichtsseite wie üblich vollkommen unvollständig ist.

PS5-Angebote bei Amazon im Überblick

Deswegen haben wir diese Aufgabe übernommen und euch direkt hier die 10 Top-Deals zusammengestellt, die ihr an diesem Wochenende abstauben könnt. Damit ihr die Angebote besser einschätzen könnt, haben wir dabei den Rabatt im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store beigefügt und die Liste nach Höhe des Rabatts geordnet:

Video starten 2:56 Dragon Age: The Veilguard verrät im Trailer

Vor allem die Dragon Age the Veilguard Deluxe Edition können wir euch zum aktuellen Preis von 16,39€ nur wärmstens empfehlen. Der Rabatt auf unserer Liste wirkt zwar nicht so riesig, aber das liegt daran, dass es das Action-Rollenspiel momentan auch im PlayStation Store im Angebot (nämlich für 39,99€ statt 99,99€) gibt.

Wie immer bei Spiele-Deals auf Amazon müsst ihr damit rechnen, dass sich Preise jederzeit ändern und einzelne Spiele jederzeit ausverkauft sein könnten. Ihr solltet euch deshalb besser nicht allzu viel Zeit lassen. Falls ihr auf unsere Empfehlungen pfeifen und doch lieber selbst Amazons Übersichtsseite der aktuellen Gaming-Angebote durchstöbern möchtet, könnt ihr das hier tun:

Gaming-Angebote bei Amazon im Überblick
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