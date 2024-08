Dragon Age: The Veilguard verrät im neusten Trailer endlich das Release-Datum

Nun ist es offiziell: Dragon Age: The Veilguard soll am 31. Oktober 2024 erscheinen. Der neuste Trailer zeigt neben dem Release-Datum auch einen kurzen Einblick in die Story, die euch erwartet.

Mehr zum neuen Rollenspiel von Bioware erfahrt in unserem Übersichts-Artikel. Dort findet ihr alles Wichtige zu Setting, Handlung und Gameplay.