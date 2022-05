Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr gerade zwei AAA-Actionspiele, die nur für PS5 und PC erschienen sind, zu einem erstaunlich günstigen Preis: Das erst Ende März veröffentlichte, von Arkane (Dishonored, Prey) stammende Ghostwire Tokyo gibt es jetzt in der PS5-Version schon für 24,99 Euro statt 69,99 Euro und somit 64 Prozent günstiger. Der Versand ist bei beiden Händlern ausnahmsweise kostenlos.

Auch den hochgelobten First Person Shooter Deathloop bekommt ihr für die PS5 günstiger. Hier könnt ihr euch entscheiden zwischen der Standardversion für 16,99 Euro und der Deluxe Edition für 24,99 Euro.

Im Falle der Standard-Version von Deathloop ist Amazon inzwischen übrigens mitgezogen, die Deluxe Edition sowie Ghostwire Tokyo sind dort hingegen bis jetzt viel teurer.

Da Deathloop erst ab 18 freigegeben ist, fallen hier besonders hohe Versandkosten von 4,99 Euro (MediaMarkt und Saturn) beziehungsweise 5 Euro (Amazon) an. Im Falle von MediaMarkt und Saturn könnt ihr diese natürlich vermeiden, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt.

Wie gut ist Deathloop?

Der im September 2021 erschienene First Person Shooter Deathloop hat in unserem GamePro-Test eine hervorragende Wertung von 90 Punkten abgeräumt. Diese hat er zum Teil seiner stimmigen Spielwelt und seinem hervorragenden Artdesign, vor allem aber seiner kreativen Zeitreisemechanik zu verdanken: Wir sind auf einer Insel gefangen, die sich in einer Zeitschleife befindet. Um aus dieser zu entkommen, müssen wir acht bestimmte Personen töten, die wir aber erstmal ausfindig machen müssen. Dann einen Plan schmieden, wie wir sie am effizientesten aus dem Verkehr ziehen, wobei uns viele verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung stehen.

Wie gut ist Ghostwire Tokyo?

Im Open-World-Actionspiel Ghostwire Tokyo erkunden wir eine postapokalyptische Version der japanischen Hauptstadt und legen uns mit Dämonen an, indem wir mit bloßen Händen Zauber verschießen und ihnen anschließend mit einer Art magischem Lasso den Kernst herausreißen. Das hat uns im GamePro-Test in den ersten Spielstunden sehr viel Spaß gemacht. Aufgrund mangelnder Abwechslung sowohl beim Gameplay als auch in der Spielwelt nutzte sich die Wirkung jedoch ziemlich schnell ab, weshalb wir letztendlich nur eine mittelmäßige Wertung von 68 Punkten vergaben. In der internationalen Presse kommt Ghostwire Tokyo etwas besser an, der Wertungsschnitt auf Opencritic liegt bei 77 Punkten.