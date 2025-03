PS5-Spiele im Angebot: Hits wie Lies of P und Elden Ring jetzt im Amazon-Sale abstauben!

Bei Amazon könnt ihr gerade einige PS5-Hits günstig im Angebot abstauben. Wir haben euch die besten Spiele herausgesucht.

Seit Mitternacht laufen bei Amazon die Frühlingsangebote und unter den hunderttausenden Deals sind natürlich auch so einige Gaming-Schnäppchen. Gerade bei den PS5-Spielen sind einige Hits dabei, und zwar sogar solche, die es bislang nur selten im Angebot gab. Hier kommt ihr zur Übersicht über sämtliche PS5-Deals im Sale:

Die Frühlingsangebote laufen noch bis zum 31. März, die Top-Deals könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein, weshalb ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten solltet. Hier haben wir euch einige der Highlights unter den PS5-Spielen herausgesucht:

PS5-Spiele im Amazon-Frühlingsangebot: Das sind die besten Deals

Lies of P

Vor allem Soulslike-Fans kommen in den Amazon Frühlingsangeboten auf ihre Kosten, denn sie bekommen nicht nur die Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition, die sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung enthält, sondern auch den hochkarätigen Konkurrenten Lies of P günstiger. Beide Spiele gab es bislang nur selten mit nennenswertem Rabatt im Angebot.

Open-World-Fans werden ebenfalls ordentlich bedient, schließlich sind auch eine ganze Reihe von Ubisoft-Spielen mit dabei, etwa Assassin's Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora. Ein toller Geheimtipp ist zudem das Rollenspiel Unicorn Overlord, das 2024 Höchstwertungen abgestaubt hat. Wenn ihr gerne Fantasy-Reiche erobert, solltet ihr diesem kreativen RPG-Juwel zumindest mal einen Blick gönnen.

Hier haben wir euch eine Liste mit zehn besonders interessanten Angeboten zusammengestellt, die Angaben zum Rabatt beziehen sich dabei stets auf den UVP: