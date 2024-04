Zwei PS5-Spiele für 14,99€: Schnappt euch diese beiden Exklusivhits bei Amazon günstig im Bundle

Gerade könnt ihr bei Amazon die Uncharted Legacy of Thieves Collection und auch andere PS4- und PS5-Spiele günstig abstauben.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale mit PS4- und PS5-Spielen, durch den ihr euch jetzt mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection zwei große PlayStation-Exklusivhits für PS5 zum Schnäppchenpreis sichern könnt. Für das Bundle mit den beiden spektakulär inszenierten Action-Adventures bezahlt ihr aktuell nur noch schlappe 14,99€. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals. Alternativ findet ihr das Angebot jedoch auch bei MediaMarkt. Dort ist es Teil eines Sales, der noch bis zum 30. April dauert. Falls ihr die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe noch nicht gespielt habt, könnt ihr diese übrigens im MediaMarkt-Sale für 9,99€ in der Nathan Drake Collection bekommen:

Was bietet die Uncharted Legacy of Thieves Collection?

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Die Legacy of Thieves Collection liefert euch die beiden ursprünglich für PS4 erschienenen Exklusivhits Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy in einer überarbeiteten PS5-Version. Die Verbesserungen betreffen vor allem die Grafik, so bekommt ihr jetzt etwa 4K-Auflösung. Außerdem werden nun die adaptiven Trigger sowie das haptische Feedback des DualSense Controllers unterstützt.

In Uncharted 4 erlebt ihr das große Finale der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake. Die Suche nach einem legendären Piratenschatz führt euch dabei um die halbe Welt, beispielsweise nach Panama, New Orleans, Madagaskar, Schottland und Italien. Das Gameplay bietet eine ausgewogene Mischung aus Action, Schleichen, Erkundung und Rätseln.

Im Spin-off Uncharted: The Lost Legacy spiel ihr statt Nathan die bereits aus früheren Serienteilen bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross. Diesmal ist die Schatzsuche etwas kompakter und konzentriert sich auf Indien, dafür werden die Schauplätze desto atmosphärischer in Szene gesetzt. Die Erkundung steht hier mehr im Vordergrund, trotzdem gibt es noch mehr als genug Action.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: