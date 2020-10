Bei der PlayStation 5 steht das Gaming natürlich im Vordergrund. Aber seid ihr mit dem Spielen fertig, dann müsst ihr die Konsole nicht abschalten. Dafür sorgen die unterschiedlichen Entertainment- und Streaming-Apps, die jetzt bestätigt wurden.

Netflix, Disney+, Apple & mehr - Das sind die Apps der PS5

Die folgende Info hat Sony jetzt bekannt gegeben und zeigt somit, welche Apps zum Start der PS5 dabei sein werden:

Netflix

Disney+

Apple TV

Spotify

YouTube

Twitch

Bestätigt für den Launch: Die obenstehenden Apps sind somit sicher für Day One. Gerade die letzten drei Services haben auch weitere Bewandtnis für die PlayStation 5. Denn wie schon auf der PS4 könnt ihr Spotify nutzen, um während des Spielens Musik zu hören. YouTube und Twitch haben zudem direkte Integrationen in der Konsole, weshalb ihr nicht nur Livestreams starten sondern, im Fall von YouTube, Spielclips direkt von der Konsole aus hochladen könnt.

PS5-Fernbedienung: Wie bereits vor einiger Zeit bestätigt wurde, bekommen die vier Services Netflix, Disney+, Spotify und YouTube einen extra Knopf auf der Fernbedienung. Bei Knopfdruck könnt ihr sofort in die App wechseln und diese dann auch mit der Remote steuern.

Doch was ist mit Amazon Prime, Crunchyroll & mehr? Wer genau auf die Liste schaut, dem fällt auf, dass in der Liste aber einige beliebte Services fehlen. Sony hat sich dazu geäußert, dass später noch mehr Apps erscheinen sollen. Dort haben sie in der deutschen Pressemitteilung darauf verwiesen, dass Prime definitiv dabei sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird es aber so sein, dass der Videoservice von Amazon erst einmal nicht zur Verfügung stehen wird.

Es bleibt zudem auch abzuwarten, ob es dieses Mal auch regionalere Services geben wird. So fehlten auf der PS4 einige deutsche Mediatheken, wie TV Now, Joyn und mehr.

Nutzt ihr auf eurer Konsole überhaupt noch die Entertainment-Apps oder habt ihr dafür mittlerweile einen Streaming-Stick beziehungsweise einen Smart TV?