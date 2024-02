PS5-SSD zum Schnäppchenpreis: Jetzt 1TB oder 4TB schnellen Speicher günstig abstauben!

Wer mehr Speicher für PS5 braucht, findet jetzt bei Mindfactory günstige SSD-Angebote.

Der Speicherplatz auf eurer PS5 wird euch zu knapp? Das Problem lässt sich günstig lösen. Bei Mindfactory bekommt ihr jetzt nämlich die schnelle und gut für PS5 geeignete NVME SSD Patriot Viper VP4300 Lite 1TB für nur 69€, laut Vergleichsplattformen findet ihr sie derzeit nirgendwo sonst so günstig. Alternativ gibt es auch die 4TB-Version günstiger, in diesem Fall zahlt ihr 229€. Beide Angebote sind Teil der sogenannten Mindstar Deals:

Die Preise sind auch im Vergleich zu PS5-SSDs der Konkurrenz sehr niedrig. Bei MediaMarkt und Amazon gibt es beispielsweise gerade ebenfalls schnelle NVMe SSDs mit 1TB im Angebot, ganz so günstig kommt ihr hier aber nicht weg:

Für die Angebote bei Mindfactory gibt es keine offizielle zeitliche Begrenzung, allerdings ist nur eine begrenzte Menge verfügbar. Bei der 1TB-Version sind es 300 und bei der 4TB-Version 160 Exemplare. Bis diese ausverkauft sind, dürfte es zwar eine Weile dauern, aber ein paar Tage Zeit lassen solltet ihr euch besser nicht.

Was kann die PS5-SSD Patriot Viper VP4300 Lite?

Durch ihre hohe Geschwindigkeit ist die Patriot Viper VP4300 Lite gut für PS5 geeignet, über einen Heatsink verfügt sie aber nicht.

Geschwindigkeit nahe am Maximum: Die Patriot Viper VP4300 Lite liefert eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s. Damit ist sie mehr als gut genug für die PS5, die laut Sony lediglich 5.500 MB/s braucht, und liegt sogar nahe am Maximum dessen, was man aus der Konsole überhaupt herausholen kann. Ihr könnt also mit kurzen Ladezeiten rechnen.

Kein Kühlkörper: In der angebotenen Version verfügt die Patriot Viper VP4300 Lite allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie auch ohne einen Kühlkörper in eurer PS5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Falls ihr ganz sicher sein wollt, dass ihr von solchen Problemen verschont bleibt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: