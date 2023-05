PS5-SSD mit 2 TB zum Bestpreis kaufen: Vergesst jetzt eure Sorgen um knappen Speicherplatz!

Die Crucial P5 Plus NVMe SSD mit 2 TB Speicher könnt ihr bei Alternate jetzt günstig wie nie abstauben.

Falls der Speicherplatz auf eurer PS5 langsam knapp wird, habt ihr Glück: Gerade läuft nämlich die Alternate Cyberweek, in der ihr unter anderem PS5-kompatible SSDs sehr günstig abstauben könnt. Ein echtes Schnäppchen ist die Crucial P5 Plus mit 2 TB Speicher, deren Preis jetzt bei nur noch 117,90€ liegt:

Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang günstigste Preis für die NVMe SSD, und zwar selbst dann noch, wenn man die leider recht hohen Versandkosten von 6,99€ einberechnet.

Weitere günstige Deals in der Alternate Cyberweek

Die Alternate Cyberweek hat natürlich noch mehr als nur SSDs zu bieten. Die meisten Angebote wie zum Beispiel Grafikkarten, Arbeitsspeicher oder Tastaturen richten sich zwar eher an PC-Spieler*innen, einige Deals sind aber auch für Konsolen interessant. So gibt es beispielsweise günstige Gaming-Headsets, 4K Smart TVs und Monitore. Die Übersicht findet ihr hier:

Die Alternate Cyberweek läuft noch bis zum 19. Mai, die besten Deals können aber natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus NVMe SSD für PS5?

Die Crucial P5 Plus bietet eine hohe Geschwindigkeit zu einem derzeit erstaunlich niedrigen Preis.

So gut wie das Original: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus sehr gut für den Einsatz in der PS5 geeignet. Sonys Konsole braucht lediglich 5.500 MB/s. Ihr könnt damit rechnen, dass die Ladezeiten mit der Crucial P5 Plus ungefähr denen entsprechen, die ihr auch mit der Original-SSD der PS5 habt.

Kein Heatsink: Die Crucial P5 Plus verfügt in der angebotenen Version allerdings über keinen Heatsink. Zwar könnt ihr sie auch so in der PS5 verwenden. Dann gibt es aber ein geringes Risiko, dass es infolge von Überhitzung zu Leistungseinbußen oder im schlimmsten Fall zu Abstürzen kommt. Um ganz sicher zu gehen, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen, müsst dabei aber darauf achten, dass dieser nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Modelle:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für eure PlayStation 5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren: