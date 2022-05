Bei Amazon bekommt ihr gerade die sehr gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Crucial P5 Plus mit 2 TB Speicher günstig im Angebot, ihr zahlt nur noch 229,99 Euro (UVP: 366,51 Euro). Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Auch im Vergleich zur Konkurrenz ist das ein guter Preis: Die Samsung 980 Pro mit 2 TB kostet bei Amazon gerade 259 Euro, die WD Black SN850 2 TB 259,99 Euro, obwohl beide SSDs ebenfalls im Sonderangebot sind. Hier geht’s zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Alternativ könnt ihr übrigens auch die Crucial P5 Plus mit 1 TB Speicher günstiger bekommen, nämlich zum ebenfalls recht guten Preis von 119,99 Euro:

Wie gut ist die Crucial P5 Plus?

Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe-SSD mit Formfaktor M.2 2280 und passt somit problemlos in die PS5. Die maximale Lesegeschwindigkeit liegt bei 6.600 MB/s. Damit ist sie auch schnell genug für die PS5, die 5.500 MB/s erfordert. Die Schreibgeschwindigkeit befindet sich bei der Curcial P5 Plus mit maximal 5.000 MB/s ebenfalls auf einem hohen Niveau, das ist für den Einsatz in der PS5 allerdings weniger wichtig.

Der von Amazon angebotenen Version der Crucial P5 Plus liegt allerdings kein Kühlkörper bei. Um sie vor Überhitzung zu schützen, solltet ihr daher separat einen Heatsink dazukaufen und diesen selbst anbringen. Dabei müsst ihr allerdings darauf achten, dass der Kühlkörper nicht zu groß ist, um in die PS5 zu passen. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

In unserer Kaufberatung könnt ihr mehr darüber erfahren, worauf ihr beim Kauf einer SSD für PS5 achten solltet:

