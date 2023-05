PS5-SSD günstig wie nie: 2 TB und Kühlkörper jetzt für rund 120€ im Angebot sichern

Die NVME SSD Kingston KC3000 mit 2 TB Speicher könnt ihr euch bei Notebooksbilliger gerade sehr günstig sichern.

Wenn ihr euren PS5-Speicher erweitern wollt, habt ihr jetzt eine günstige Gelegenheit dazu: Bei Notebooksbilliger gibt es nämlich die schnelle NVMe SSD Kingston KC3000 im Angebot. Für die Version mit 2 TB bezahlt ihr nur noch 120,01€. Wenn ihr die SSD nicht selbst in einem Shop abholt, kommen noch 3,99€ für den Versand dazu. Selbst dann handelt es sich laut Vergleichsplattformen aber noch immer um den bislang günstigsten Preis für das Modell.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Notebooksbilliger hat die SSD derzeit gar nicht auf Lager, ihr könnt sie lediglich vorbestellen. Ihr müsst also möglicherweise eine Weile warten, bis sie geliefert wird.

Wie gut ist die Kingston KC3000 NVMe SSD für die PS5?

Schnell: Die Kingston KC3000 ist eine NVMe SSD mit dem richtigen Formfaktor (M.2 2280), um in die PS5 zu passen. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie außerdem mehr als schnell genug für die Konsole, die mindestens 5.500 MB/s braucht. Beim Schreiben ist die Kingston KC3000 mit bis zu 7.000 MB/s sogar schneller als beispielsweise die beliebte Samsung 980 Pro (5.000 MB/s), allerdings ist die Schreibgeschwindigkeit für die PS5 weniger wichtig.

Dünner Kühlkörper: Die Kingston KC3000 verfügt in der angebotenen Version bereits über einen Kühlkörper. Dabei handelt es sich aber nur um einen dünnen Heat Spreader, nicht um einen deutlich effizienteren Heatsink. Bei der Verwendung in der PS5 sollte sie dennoch in aller Regel nicht überhitzen. Falls ihr ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zu Problemen wie Performance-Einbrüchen kommt, könnt ihr natürlich mit einem passenden Heatsink nachrüsten:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer NVMe SSD für die PS5 achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

Wenn ihr euren Speicher erweitert habt und ihn mit neuen Spielen befüllen wollt, interessiert ihr euch vielleicht für das PS Store Guthaben, das ihr bei Amazon bekommen könnt. Weitere günstige Gaming-Angebote findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht.