PS5-SSDs mit 4TB & 2TB im Angebot: Jetzt reichlich Speicherplatz schon ab 99€ sichern

Gerade gibt's bei Mindfactory gleich zwei PS5-SSDs zum Toppreis. Hier im Bild: Die Lexar NM790 mit 4TB und Heatsink.

Bei Mindfactory könnt ihr gerade eine nicht nur schnelle, sondern auch mit einem PS5-kompatiblen Heatsink ausgerüstete NVME SSD Lexar NM790 günstig im Sonderangebot bekommen: Für 4TB Speicher bezahlt ihr nur 209€ und könnt euch damit für lange Zeit von all euren Sorgen um zu wenig Platz auf eurer Konsole verabschieden. Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es nicht, er ist aber auf 500 Exemplare begrenzt.

Falls ihr keine 4TB braucht und ihr es dafür lieber etwas günstiger hättet, gibt es bei Mindfactory übrigens auch die bis zu 7.400 MB/s schnelle NVMe SSD Teracle Gen4 T450 im Angebot. In diesem Fall bezahlt ihr nur 99€ für 2TB Speicherplatz. Allerdings ist bei dieser SSD kein Heatsink dabei. Ihr findet das Angebot unter den sogenannten MindStar-Deals, es ist auf 400 Exemplare begrenzt:

Preise für PS5-SSDs steigen wieder

Die Angebote sind nicht zuletzt deshalb interessant, weil die Preise für PS5-taugliche SSDs in den letzten Monaten wieder steigen, nachdem sie zuvor lange Zeit stetig gesunken sind. Das liegt unter anderem daran, dass Samsung als einer der größten Hersteller seine Produktion gedrosselt hat. Bislang sind die Auswirkungen nicht allzu drastisch, PS5-SSDs könnten im Lauf des Jahres aber noch deutlich teurer werden. Deswegen ist jetzt eine gute Gelegenheit, noch relativ günstig zu kaufen.

Wie gut sind die PS5-SSDs von Lexar und Teracle?

Die Lexar NM790 SSD in der Ende 2023 erschienenen Heatsink-Version ist bestens für PS5 geeignet.

Bis zu 7.400 MB/s: Was die Geschwindigkeit angeht, ist sowohl die Lexar NM790 als auch die SSD von Teracle hervorragend für die PS5 geeignet. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s befinden sich beide am oberen Ende dessen, was die PlayStation 5 über ihre PCIe-4.0-Schnittstelle überhaupt ausnutzen kann. Dadurch sorgt ihr für kurze Ladezeiten in euren Spielen. Sony empfiehl für die PS5 Lesegeschwindigkeiten ab 5.500 MB/s aufwärts.

Mit oder ohne Heatsink? Die Lexar NM790 verfügt bereits über einen Heatsink, der problemlos in die PS5 passt. Damit ist die SSD für den Einsatz in der Konsole optimal gekühlt. Die Teracle Gen4 T450 verfügt hingegen über gar keinen Kühlkörper. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5, es könnte dann aber gelegentlich zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommen.

Falls ihr dieses Risiko nicht eingehen wollt, könnt ihr euch separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PlayStation 5 passen:

