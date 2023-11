PS5-SSD 4TB zum Sparpreis kaufen: Nur für kurze Zeit massig Speicherplatz günstig schnappen

Mit der Lexar NM790 SSD könnt ihr euch jetzt jede Menge Speicherplatz für die PS5 zum Schnäppchenpreis sichern.

Für alle, die es satt haben, sich Gedanken um den Speicherplatz ihrer PS5 machen zu müssen, hat Mindfactory jetzt das richtige Angebot: Dort bekommt ihr nämlich die NVMe SSD Lexar NM790 mit stolzen 4TB Speicherplatz für nur 189€. So günstig gibt es das Modell nirgendwo sonst. Ihr findet das Angebot in den sogenannten Mindstar-Deals, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt:

Eine offizielle zeitliche Grenze für das Angebot gibt es zwar nicht, es ist aber auf 300 Exemplare beschränkt. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass der Deal bestenfalls wenige Tage verfügbar bleibt. Alternativ gibt es übrigens auch die 2TB-Version der Lexar NM790 Pro günstig im Angebot, nämlich für 89€. Von dieser sind allerdings sogar noch deutlich weniger Exemplare übrig, weshalb ihr schnell sein müsst.

Wie gut ist die SSD Lexar NM790?

Die Lexar NM790 NVMe-SSD macht sowohl in der PS5 als auch im PC beim Gaming eine gute Figur.

Bis zu 7.400 MB/s: Die Lexar NM790 ist eine sehr schnelle NVMe SSD. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist sie mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die laut Sony mindestens 5.500 MB/s braucht, in der Praxis meist aber sogar mit etwas langsameren SSDs noch gut auskommt. Die Schreibgeschwindigkeit der Lexar NM790 ist mit bis zu 6.500 MB/s ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Leider kein Heatsink: Einen Haken hat die Lexar NM790 aber, sie verfügt nämlich nicht über einen Heatsink, den Sony für die Verwendung einer SSD in den PS5 empfiehlt. Prinzipiell funktionieren SSDs auch so in der Konsole. Es gibt dann aber ein gewisses (wenn auch nicht sonderlich hohes) Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt, die euch beim Spielen Probleme machen könnte.

Wenn ihr euch darüber keine Sorgen machen möchtet, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen und selbst anbringen. Hier eine kleine Liste mit Kühlkörpern, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

