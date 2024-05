PS5-Spieler kauft sich teure 4 TB-SSD, aber bekommt am Ende nur 1 TB raus - Community rätselt, was passiert sein könnte

Die PS5 kann mit extrem flotten SSDs erweitert werden, die den Platzmangel beenden.

Der interne Festplatten-Platz der PS5 fällt arg begrenzt aus. Spiele wie Call of Duty brauchen oft aber richtig viel Speicher. Wer Abhilfe schaffen will, kann sich einfach eine zusätzliche SSD einbauen und dem Problem ein Ende setzen. In diesem ganz speziellen Fall hier wurde sogar recht viel Geld in eine stattliche 4 TB-SSD investiert. Dumm nur, dass die sich nach dem Einbau plötzlich als viel kleiner entpuppte. Statt 4 Terabyte war nur ein einziger verfügbar. Was war da los?

Spieler kauft sich teure 4 TB-SSD, aber die PS5 erkennt nur 1 TB - wahrscheinlich wurde er Opfer eines Scams

Darum geht's: Auf Reddit berichtet G04notyaP, dass er eine offizielle Sony-SSD mit 4 TB Speicherplatz gekauft und in seine PS5 eingebaut hat (wie ihr PS5-SSDs einbaut, lest ihr hier). Nach dem Anwerfen der Konsole wurde ihm allerdings nur ein zusätzlicher Gewinn von 1 TB angezeigt.

Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob er vielleicht etwas falsch gemacht hat.

Die Antwort lautet: Nein, wahrscheinlich liegt das Problem hier überhaupt nicht beim Nutzer selbst. Zumindest scheint der Einbau ja komplett gelungen zu sein. Stattdessen dürfte er einer Verwechslung oder einem Betrugsversuch aufgesessen sein.

Fest steht: Es ist eine andere Festplatte. Laut den Angaben auf dem Karton soll die Western Digital-SSD eigentlich eine SN850P sein, intern zeigt die PS5 aber nur SN850 an. Da fehlen also nicht nur 3 TB Speicherplatz, sondern auch ein P im Produktnamen.

Womöglich hat sich jemand vertan: Wir wollen natürlich an das Gute im Menschen glauben und dementsprechend besteht selbstverständlich die Chance, dass wir es hier einfach mit menschlichem Versagen oder Schusseligkeit zu tun haben. Womöglich wurde aus Versehen das falsche Produkt in die Verpackung gepackt.

Gut denkbar wäre auch ein Scam: Offenbar kommt es immer wieder vor, dass Leute die günstigeren Produkte zum höheren Preis verkaufen. Eventuell wurde hier also ganz bewusst die SSD mit weniger Speicherplatz in den Karton der teureren Festplatte gepackt, um Gewinn zu machen.

Aber beim offiziellen Händler? Mysteriös wirkt natürlich, dass wir es hier mit einem neuen, angeblich originalverpackten Stück zu tun haben, das über Amazon gekaut worden sein soll. Möglicherweise ist der Redditor trotzdem einem Betrug aufgesessen, der mit Hilfe eines Amazon Marketplace-Resellers durchgeführt wurde. Oder irgendwer hat vorgegeben, seine Festplatte zurück zu schicken und dabei die SSDs getauscht und die teurere behalten.

Auflösen lässt sich das Rätsel hier leider nicht. Wir können nur hoffen, dass der Betroffene die SSD zurückschickt und sein Geld zurück oder die richtige Festplatte bekommt.

Gleichzeitig können wir nur dazu raten, Vorsicht walten zu lassen. Auch bei Amazon treiben mittlerweile viele undurchsichtige Verkäufer ihr Unwesen. Nur, weil etwas seriös aussieht, muss es das noch lange nicht sein. Achtet darauf, ob ihr wirklich Original-Hardware aus den offiziellen Shops bezieht und dass es sich um ungeöffnete, neue Teile handelt.

Ist euch schon einmal so etwas ähnliches passiert? Was sagt ihr zu diesem Fall, was glaubt ihr, ist passiert?