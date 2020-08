Animal Crossing New Horizons im August: Neues Update, alle Events & mehr

Seit dem 30. Juli gibt es ein weiteres großes Inhalts-Update. Mit diesem hat Nintendo nicht nur die Schlummer-Funktion und einen Kamera-Glitch zurückgebracht sondern auch ein ganz neues Feuerwerk-Event ins Leben gerufen. Was euch alles im Sommer-Update erwartet, zeigen wir euch hier:

Alle neuen Fische

Nach dem Juni und Juli gibt es dieses Mal nicht viele neue Fische. Trotzdem könnt ihr weiterhin Haie fangen. Diese bringen euch viele Sternis pro Exemplar, weshalb wir euch erklären, wie ihr sie erkennen könnt.

Alle neuen Fische im Überblick:

Alle neuen Insekten

Nach der Hochsaison im Juli mit19 neuen Insekten, ist es im August wieder ruhiger. Aber da die teuersten Krabbeltiere immer noch im Spiel sind, verraten wir euch, wie ihr am schnellsten mit ihnen Geld verdient.

Alle neuen Insekten im Überblick:

Alle neuen Meerestiere

Nachdem es seit Juli Meerestiere im Spiel gibt, steigen sie mit in den monatlichen Zyklus ein. Im August gibt es deshalb auch einen Ozeanbewohner, den ihr jetzt fangen könnt. Wie ihr sie fangen könnt und welche es noch gibt, seht ihr hier:

Alle Events im August

Feuerwerk

Das große neue Event im August ist das wöchentliche Feuerwerk. Jeden Sonntag im Sommer-Monat feuert die gesamte Insel Himmelskörper ab. Was sich hinter Reiners Tombola, den eigenen Feuerwerk-Designs, Melindas Belohnungen und vielem mehr verbirgt, zeigen wir euch hier:

Neue saisonale Items

Im August wird international wieder gefeiert. Deshalb gibt es gleich drei neue Items, die ihr über die Nook Shopping-App oder am NookPortal bis zum 31. August erwerben könnt. In Brasilien findet das "Cowboy-Festival" statt, weshalb ihr für 2000 Sterni eine Rodeo-Federwippe bekommt. Für je 2500 Sterni könnt ihr den asiatischen "Kuhhirte-und-Weberin-Tag" mit traditioneller Kleidung feiern.

Neues Item von Mama

Wenn ihr ab dem 1. August an euren Briefkasten geht, gibt es einen neuen Brief von Mama. Dieses Mal gibt sie euch einen hübschen Stifthalter in Holzoptik.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Juni sind die Geburtstagskinder:

1. August - Pit

2. August - Harvey, Vladimir

3. August - Paul, Wastl

4. August - Strolch

5. August - Trita

6. August - Eduard

7. August - Tilmann, Leon

8. August - Gerd, Dieter

9. August - Samira

10. August - Karl

11. August - Violetta

12. August - Gustavia

13. August - Zita

14. August - Leandro, Manni

15. August - Wolli

16. August - Nathan

17. August - Stefan

18. August - Richi

19. August - Arne, Konny

20. August - Eckart

21. August - Warzi

22. August - Boris

23. August - K.K. Dorothea

24. August - Jesko, Zenobi

25. August - Angela

26. August - Gisbert

27. August - Tamara

28. August - Anne

29. August - Gregor

30. August - Nadine

31. August - niemand

Auf was freut ihr euch im August besonders in Animal Crossing: New Horizons?