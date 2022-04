Noch bis zum 13. April 2022 gibt es bei Amazon die Oster-Angebote. Dabei könnt ihr euch zum Beispiel Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox besonders günstig sichern. Es ist zudem eine gute Gelegenheit einen neuen 4K-Fernseher zu kaufen. Doch es gibt noch mehr interessante Deals bei Amazon.

Wer den Speicherplatz seiner PS5 nun deutlich und günstig erweitern will, kann sich die Samsung 980 Pro SSD mit 2 TB zum neuen Bestpreis kaufen.

So gut ist das Angebot: Amazon bietet die Samsung 980 Pro 2 TB mit Heatsink für nur 289,99 Euro. Damit könnt ihr die SSD dank diesem Deal 10 Euro günstiger kaufen als beim bisherigen Bestpreis. Solltet ihr also eine SSD für eure PS5 suchen, dann ist das Angebot für euch genau richtig.

Samsung 980 Pro SSD: Perfekt für die PS5

Die Samsung 980 Pro erfüllt alle Voraussetzungen, die Sony an eine SSD für die PlayStation 5 stellt. Dabei gibt es im Angebot sogar die Variante mit Kühlkörper. Des Weiteren bietet die 980 Pro eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s. Die PCIe 4.0-SSD hat zudem eine Größe, die perfekt in die PS5 passt.

Mit dieser SSD macht ihr demnach nichts falsch, wenn ihr den Speicherplatz eurer PS5 erweitern wollt.

Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, was eine SSD für die PS5 leisten muss und wie man sie verbaut, solltet ihr euch unseren PS5-SSD-Artikel anschauen.

57 3 Mehr zum Thema PS5 SSD einbauen: So funktioniert's, darauf müsst ihr achten

Noch mehr Oster-Angebote bei Amazon

Was euch Amazon sonst noch an Deals zu Ostern bietet, haben wir euch bereits in diesen Artikeln vorgestellt.

Wenn ihr kein Top-Angebot mehr verpassen wollt, dann schaut auf unserem GamePro Deals-Blog vorbei.