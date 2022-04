In den Oster-Angeboten bei Amazon gibt es neben vielen anderen Deals eine Menge 4K-Fernseher günstiger. Zum Start des Sales am Freitag haben wir euch schon zwei günstige TVs von Samsung und Grundig vorgestellt. Diesmal nehmen wir uns 4K-Fernseher aus dem Hause Sony vor, die gut fürs Spielen mit der PS5 geeignet sind. Eines der Highlights stellen wir euch in diesem Artikel genauer vor. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Highlight: Sony XH90 mit 55 bis 75 Zoll

Den Sony XH90 gibt es in den Größen 55, 65 und 75 Zoll im Angebot, für 699, 899 oder 1.299 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon in allen drei Fällen der derzeit günstigste Anbieter für das Modell. Besonders groß ist der Abstand zum zweitgünstigsten Angebot bei der 75-Zoll-Version, er beträgt hier mehr als 400 Euro. Hier kommt ihr zum Deal:

Bild: Der Sony XH90 ist ein ursprünglich schon 2020 erschienener 4K-Fernseher, den ihr hier allerdings in einer Version aus 2021 bekommt. Für seinen Preis bietet er eine hervorragende Bildqualität. Das liegt nicht nur am kontrastreichen VA-Panel, sondern auch an einer im Vergleich zu günstigeren Fernsehern recht hohen Spitzenhelligkeit und an Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Mit teureren OLED-TVs kann der Sony XH90 zwar trotzdem nicht ganz mithalten, aber in seiner Preisklasse gehört er nach wie vor zur Spitze.

Gaming: Der Sony XH90 verfügt über einen Input Lag von rund 15 ms bei 60 Hz und rund 7 ms bei 120 Hz, womit er sehr gut für Gaming geeignet ist. Durch ein Software-Update wird inzwischen auch VRR (Variable Refresh Rate) sowie ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Außerdem gibt es zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist.

Weitere Sony-Fernseher im Angebot (Auswahl):