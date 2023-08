Schnäppchen für PS5: SSD mit 1TB & Heatsink jetzt im Bundle mit DualSense oder Far Cry 6 sichern

Die NVMe-SSD Samsung 980 Pro könnt ihr euch jetzt bei Otto im Bundle mit Far Cry 6 oder dem Sony DualSense Controller sichern.

Bei Otto könnt ihr gerade die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicher und Heatsink für nur 84,99€ im Angebot bekommen. Damit gehört der Händler laut Vergleichsplattformen ohnehin schon zu den günstigsten Anbietern und liegt derzeit gleichauf mit Amazon. Bei Otto bekommt ihr aber noch die PS5-Version des Open-World-Shooters Far Cry 6 geschenkt dazu, was das Angebot zu einem echten Schnäppchen macht:

Alternativ könnt ihr gerade übrigens auch ein Bundle mit der SSD und dem SonyDualSense PS5-Controller in der weißen Version bekommen. Mit einem Preis von 129,99€ ist dieses Bundle zwar sehr viel teurer, aber ein zusätzlicher PS5-Controller für einen Aufpreis von rund 45€ ist trotzdem ein guter Deal:

Beide Deals sind Teil der Angebote der Woche bei Otto, die theoretisch noch bis Dienstag laufen. In der Praxis könnten sie aber natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein.

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Bei der Samsung 980 Pro mit Heatsink (unten) braucht ihr euch um Überhitzung in der PS5 keine Gedanken zu machen.

Hohe Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro gehört aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses zu den beliebtesten PS5-SSDs überhaupt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die lediglich 5.500 MB/s benötigt. Auch die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro fällt mit bis zu 5.000 MB/s sehr überzeugend aus, das ist für den Einsatz in der PS5 allerdings weniger wichtig.

Keine Angst vor Überhitzung: Die von Otto angebotene Version der Samsung 980 Pro verfügt bereits über einen Heatsink, der perfekt in die PS5 passt. Deshalb könnt ihr die SSD direkt in eure Konsole einbauen, ohne euch Sorgen um Überhitzung machen zu müssen. Prinzipiell funktionieren NVMe-SSDs zwar auch ohne Kühlkörper in der PS5. Sie können dann jedoch zu heiß werden, was zu einer Drosselung der Leistung führt.

